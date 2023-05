Crianças compartilham manhãs de evangelização, futebol e balé em Belém

Todos os sábados, pela manhã, o projeto social Jovem Expedito reúne crianças de 6 a 14 anos para jogar futebol, dançar balé e conhecer um pouco mais dos ensinamentos de Jesus Cristo.

A iniciativa, realizada pela comunidade católica Cristo Alegria, ocorre no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, na avenida Júlio César, e atende cerca de 80 crianças.

Para a estudante de medicina Rafaela Cardoso, uma das missionárias do projeto, ver a evolução das crianças é gratificante.

Ela avalia que o trabalho é uma forma de apoiar as famílias do entorno e também de garantir que as crianças estão engajadas em atividades saudáveis e criando laços de amizade.

"Nosso objetivo principal é tirar as crianças de situações de vulnerabilidade social. Aqui, elas passam cerca de três horas do final de semana conosco, conhecem um pouco o que é a Igreja Católica. Os professores são todos missionários e trabalham evangelizando as crianças ao longo das atividades, como futebol e dança. Nossa programação se baseia sempre em começar com evangelização, com muita animação e com brincadeiras, sempre com danças para Deus, música para Deus. Estimulamos eles a terem um momento de oração, seja em grupo ou individualmente. E sempre finalizamos juntando todos, meninos e meninas, com um momento de partilha, para lanchar e rezar. O objetivo é ensinar que o amor por Deus está em cada detalhe do nosso dia. Estou aqui desde 2015 e vejo crianças que estão crescendo na graça espiritual, na intimidade com Deus. Notamos melhorias no comportamento delas também, com crianças mais dóceis, que sabem se comportar bem. A oportunidade de elas se sentirem inseridas e confortáveis dentro da igreja é um presente a ser cultivado. Pra mim, é uma grande realização estar nos projetos sociais. Fazer parte dessa obra é uma graça de Deus e acredito que ser missionária é o ponto central da minha vida. Doar a vida por Deus e pelos meus irmãos é o que acredito que faz a vida vale a pena", afirma.

Meninos praticam futebol nas manhãs de sábado (Carmem Helena/O Liberal)

Ana Paula Martins é mãe de uma das crianças beneficiadas pelo projeto, a Ana Clara, que tem oito anos. Ela soube do projeto Jovem Expedito por meio da indicação de amigos em janeiro de 2023 e tem adorado a experiência.

"Minha filha tem gostado muito e isso ajuda no comportamento dela. Ela está mais esperta, se interessando mais pelas coisas. Ela chega em casa feliz, elétrica. E acorda animada para vir para cá. Até para estudar ela está melhor. É um trabalho ótimo pois tira as crianças da rua, evita de eles estarem aprendendo coisas que não prestam por aí. Nessa idade, é fundamental garantir atividades que ocupem o tempo das crianças", avalia.

O clima na capela do Corpo de Bombeiros é animado, com música ao vivo e crianças brincando enquanto ouvem canções católicas. Após esse primeiro momento, eles começam a praticar esportes. Enquanto as meninas aprendem balé, os meninos fazem aulas de futebol.

O professor, Gabriel Augusto, é formado em educação física e acredita que a prática de esportes ajuda muito na consolidação de valores relacionados ao espírito esportivo, como o senso de coletividade, honestidade e disciplina.

"Eu já tinha esse sonho de dar aulas e poder ajudar as crianças que moram aqui perto junta a vontade de servir a Deus e a oportunidade de aprender coisas novas. O nosso interesse principal é o da evangelização, ou seja, trazer eles para perto de Deus. Depois, queremos estimular o trabalho em equipe e o contato com outras pessoas. Eles contam que só jogam na rua de casa e aqui eles tem contato com outras pessoas, fazem novos amigos. Isso é importante", diz. Até hoje, o projeto é atrelado a Capelania Militar de Santo Expedito.

Emanuel Duarte é diácono e capelão do Corpo de Bombeiros. Ele é um dos fundadores da comunidade Cristo Alegria, que desde 2001 une pessoas católicas em torno não só da religião, mas também de ações sociais que contam com uma forte presença de jovens voluntários.

A comunidade surgiu sem planejamento, com a capelania do Corpo de Bombeiros recebendo pessoas do entorno para orações.

Emanuel é um dos fundadores da comunidade e fica feliz em ver empenho de jovens em trabalhos voluntários (Carmem Helena/O Liberal)

O trabalho pastoral iniciou ainda no antigo quartel, nas proximidades do centro comercial de Belém. A semente da evangelização foi plantada e até hoje a comunidade está de pé e só crescendo.

"O trabalho com jovens também foi por acaso, uma ação do espírito santo. O que atrai os jovens não é a música ou o espaço, mas sim o carisma da alegria, algo que a gente não consegue tocar mas que toca o coração deles. Você sente a alegria de Cristo aqui, que traz uma vida nova. Temos grupos de oração de todas as idades, buscando sempre ampliar nossas atividades sociais. Ver a gratidão das famílias não tem preço. Os pais se sentem felizes de ver que os filhos estão investindo tempo em algo que vale a pena", relata.

Quem foi Santo Expedito?

O nome do projeto, Jovem Expedito, homenageia a figura de Expedito de Melitene, cultuado desde o século VIII nas regiões da Germânia e na Sicília.

Segundo a liturgia cristã, ele teria sido militar que comandou a XII Legião Romana e, mesmo nessa condição, converteu-se ao cristianismo.

Ele teria defendido as fronteiras orientais do Império Romano contra os bárbaros asiáticos. Foi quando teria ganhado notoriedade por manter a disciplina dos soldados.

Com a conversão ao cristianismo, Expedito teria sido perseguido pelo império e chegou a ser castigado com chicotadas.

Por fim, foi decapitado por ordem do imperador Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo. Hoje, é tido como santo das causas urgentes e é também padroeiro dos policiais militares do Brasil.

Como doar para o projeto Jovem Expedito

Conta bancária:

Banco Itaú

Agência: 2939

Conta: 445249

CNPJ: 04.807.736/0001-27

Pix:

04.807.736/0001-27 (CNPJ)