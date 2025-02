creche em ananindeua não funciona em tempo integral e prejudica mães

A creche Maria Alzenira Pinheiro Canavarro, em Ananindeua, deveria funcionar em horário integral. Mas, na prática, isso não está ocorrendo. É o que denunciam mães que têm filhos no berçário da creche. Elas estão indo buscar seus filhos mais cedo, o que causa transtornos para essas mães, que precisam trabalhar e não têm com quem deixar suas crianças.

Pedindo para não ser identificada, uma mãe disse para a reportagem que as aulas começaram dia 21 de janeiro. “Falaram que as duas primeiras semanas seriam o período de adaptação. Normal. Mas passaram as duas semanas e as crianças continuam saindo cedo”, disse. Elas estão saindo 11 horas, mas deveriam permanecer na creche até 17 horas. “Às vezes, as auxiliares de sala falam até pra gente ir buscar nossos filhos às 10 horas”, contou.

“A justificativa é que não têm auxiliar de sala para o turno da tarde e não tem como a professora ficar sozinha à tarde com 18 alunos numa sala”, afirmou. “Então precisa que o prefeito mande as auxiliares para o turno da tarde. E, até o momento, não mandou e até o momento. E, como foi passado hoje pra gente, não tem previsão de auxiliar para a tarde”, afirmou. “Com isso, os alunos vão continuar saindo cedo, sendo que a gente procura uma creche integral para poder deixar o nosso filho para a gente poder trabalhar. E aí ficar nessa situação sem data de quando vai normalizar”, afirmou.

Essa mãe deixa seu filho, de um ano, no berçário às 7 horas. “Não está coincidindo com a proposta que a creche passa de ser em tempo integral. E essa justificativa de não ter funcionário também é uma situação complicada”, disse. “Como é que iniciam as aulas sem ter o quadro de funcionários para receber os alunos. E aí a gente está nessa aflição. E a única resposta que eles deram para a gente foi essa, que estão aguardando a Semed (Secretaria Municipal de Educação) mandar auxiliar para o turno da tarde”, contou.

Sem poder deixar seu filho na creche, ela contou tem que contratar babá. “Isso quando consigo quem vá buscar meu filho. Já faltei algumas vezes no trabalho. Sem contar a logística, pois não moro perto da creche e deixar meu filho às 7h30 para voltar às 11 horas, dependendo de ônibus, é bem complicado”, completou. A creche tem turno integral e parcial. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.