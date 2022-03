Covid-19: Santa Izabel tem vacinação em área urbana e zona rural nesta sexta (4)

Crianças e adultos poderão se vacinar contra a covid-19 nesta sexta-feira (4) no Município de Santa Izabel do Pará. O público infantil, de 5 a 11 anos de idade, poderá receber a vacina de 8 as 12h, nas unidades Triângulo, Novo Horizonte e Jardim das Garças. Na zona rural, a imunização ocorrerá no Km-60 e em Americano I e II.

Já o público adulto poderá comparecer, de 8 as 12h, às unidades Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família. Na zona rural, a vacinação será no Km-60.