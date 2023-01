Covid-19: Grande Belém tem agenda de vacinação, com 3ª dose em crianças

A vacinação contra a covid-19 prosseguirá na Grande Belém nesta segunda-feira (9). Em Belém, a Prefeitura inicia o reforço da vacinação contra a doença (3ª dose) para crianças 5 a 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que estão aptas a receber o reforço vacinal crianças nesta faixa etária que tomaram a 2ª dose há quatro meses. A meta é aplicar o reforço em 54.270 crianças na capital. As doses contra a doença estão disponíveis para a população ao longo de toda esta semana, de segunda a sexta-feira (13), em todas as salas de vacinação do município, nas universidades (com exceção da Fibra) e nos hospitais das Forças Armadas, das 8h às 17h.

A vacina é destinada a todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Para as crianças, a vacina está disponível a partir dos 6 meses de idade. Já a dose de reforço (3ª ou a 4ª dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e está disponível para todas as pessoas, a partir de 5 anos de idade.

"A quarta dose também é ofertada para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão; Belém já aplica a quinta dose da vacina anticovid para idosos a partir de 60 anos; esse reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas", repassa a Sesma.

Rotina

A Sesma reforça que segue com a vacinação de rotina dos calendários da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso, inclusive, a vacina Influenza (contra gripe) segue disponibilizada a toda e qualquer pessoa, a partir dos 6 meses de idade que ainda não tenha se vacinado.

Ananindeua

No Município de Ananindeua, a vacinação contra a covid-19 será retomada nesta segunda-feira (9) e prosseguirá até a sexta (13), em 41 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos horários das 8 às 12h e das 8 às 16h. Serão aplicadas as doses correspondentes a cada público-alvo, a partir de crianças de 6 meses de idade.

Marituba

A vacinação de crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas no Município de Marituba prosseguirá até esta sexta-feira (13), de acordo com o cronograma da Prefeitura Municipal. Serão aplicadas as doses de imunizantes de acordo com o respectivo público-alvo, incluindo o terceiro reforço (5ª dose).

Santa Izabel do Pará

Em Santa Izabel do Pará, a aplicação das doses de imunizantes ocorrerá das 8 às 12h, nesta segunda, nas unidades Santa Rita, Jardim Miraí e São Raimundo; na terça (10) - Juazeiro, Divineia e Jardim das Garças/na zona rural: Conceição do Itá, Tacajós e Ferreira Pena; na quarta (11) - Bairro Novo e Kató/na zona rural : Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena; na quinta (12) - Novo Horizonte e Triângulo/na zona rural: Americano I e II, Conceição do Itá e Caraparu; na sexta (13) - Santa Lúcia, Jardim das Acácias e Sagrada Família/na zona rural: Km60.



Confira os locais de vacinação em Belém:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, o atendimento é de 8h às 17h;

- Hospital do Exército, segunda a sexta-feira, de 8h às 12h;

- Hospital de Aeronáutica, segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e 14h às 17h;

- Hospital Naval, terça e quinta-feira, de 8h às 12h; e

- Universidades: Unama (8h às 17h), Fibra (não funcionará ), Unifamaz (retoma a vacinação a partir do dia 11)



Saiba os locais de votação com seus respectivos horários em Ananindeua:

Horário: 08h às 12h

Locais:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Bem Viver

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Lucília Bráulio

UBS Nova Águas Linda

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Paar

UBS Park Laguna

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Warislândia



Horário: 8h às 16h

Locais:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Guanabara

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Una

Veja os locais de vacinação e horários em Marituba:

Unidades de Saúde funcionando das 08:00 às 14:00:

ESF Santa Clara

ESF José Coelho Serrão

ESF Santa Lúcia

ESF Riacho Doce

ESF Manoel Paiva

ESF Bela Vista

ESF Celina Lameira

ESF Adalúcio Calado

ESF Pastor Arimatéia (Canaã)

As demais unidades têm funcionamento das 08:00 às 16:00