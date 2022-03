Covid-19: confira os pontos de vacinação em Belém neste final de semana

Moradores nos bairros de Belém poderão aproveitar este sábado (5) e o domingo (6) para se vacinar contra a covid-19. Isto porque a Prefeitura Municipal organizou a imunização para esse dois dias, focada em pessoas idosas, adultos e crianças. Como informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta sexta-feira (4), podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose da vacina, bem como as pessoas acima de 18 anos que foram vacinados com a segunda dose até outubro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose.

Será também possível receber a dose de reforço, que pode ser a terceira, para quem ainda não tomou, ou a quarta dose da vacina da covid-19 para todos os imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade. No caso da quarta dose, a pessoa precisa estar com o esquema primário completo (duas doses e uma dose adicional). A quarta dose deverá ser administrada a partir de 4 meses da aplicação da terceira dose, com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Quem também está apto a receber a quarta dose são os idosos com 85 anos ou mais (nascidos em 1936) e que receberam as 3 doses até o mês de setembro. A quarta dose deverá ser aplicada após seis meses da terceira dose.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém.

As pessoas que irão receber a 4ª dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão devem apresentar, além dos documentos citados acima, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão, pois serão retidos no ponto de vacinação.

Confira os os locais e horários para se vacinar em Belém neste fim de semana:

Pontos de Vacinação em Mosqueiro e Outeiro para adultos e crianças:

Sábado (5), das 9h às 17h, e domingo (6), das 9h às 17h.

Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

Funbosque, avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro.

Pontos de Vacinação nos shoppings para adultos e crianças:

Sábado (5), das 10h às 19h, e domingo (6), das 12h às 19h.

Shopping Boulevard, estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto; Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivos pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rod. dos Trabalhadores (acesso G); IT Center, Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (este ponto, no domingo, funcionará das 09:00hs às 15:00hs); Parque Shopping – Hall de entrada, Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde; Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (este ponto funcionará apenas no sábado, 12, das 9h às 16h); Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

Pontos de Vacinação nos hospitais apenas para adultos:

Sábado (5), das 9h às 13h