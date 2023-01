Covid-19: Belém aplica 3ª dose em crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Belém inicia, nesta segunda-feira (9), o reforço da vacinação contra a covid-19 (3ª dose) para crianças 5 a 11 anos. Como informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), estão aptas a receber o reforço vacinal crianças nesta faixa etária que tomaram a 2ª dose há quatro meses. A meta é aplicar o reforço em 54.270 crianças na capital. As doses contra a doença estão disponíveis para a população ao longo de toda esta semana, de segunda a sexta-feira (13), em todas as salas de vacinação do município, nas universidades (com exceção da Fibra) e nos hospitais das Forças Armadas, das 8h às 17h.

Foram disponibilizadas para as salas de vacinação no município os imunizantes : Astrazeneca, Pfizer Adulto e Pfizer Pediátrica. A Sesma reforça que também aguarda novas remessas da Pfizer Baby e da Coronavac, que seguem em falta na capital.

A vacina é destinada a todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Para as crianças, a vacina está disponível a partir dos 6 meses de idade. Já a dose de reforço (3ª ou a 4ª dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e está disponível para todas as pessoas, a partir de 5 anos de idade.

"A quarta dose também é ofertada para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão; Belém já aplica a quinta dose da vacina anticovid para idosos a partir de 60 anos; esse reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas", repassa a Sesma.

Rotina

A Sesma reforça que segue com a vacinação de rotina dos calendários da criança, adolescente, gestante, adulto e idoso, inclusive, a vacina Influenza (contra gripe) segue disponibilizada a toda e qualquer pessoa, a partir dos 6 meses de idade que ainda não tenha se vacinado.

Confira os locais de vacinação:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, o atendimento é de 8h às 17h;

- Hospital do Exército, segunda a sexta-feira, de 8h às 12h;

- Hospital de Aeronáutica, segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e 14h às 17h;

- Hospital Naval, terça e quinta-feira, de 8h às 12h; e

- Universidades: Unama (8h às 17h), Fibra (não funcionará ), Unifamaz (retoma a vacinação a partir do dia 11)