Corujão da saúde leva atendimento médico, exames e emissão de RG para a Cidade Nova V

Na Cidade Nova V, no município de Ananindeua, moradores vão contar com a oferta de vários serviços gratuitos nesta quarta-feira (19), das 17h às 21h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Associação das Mulheres Moradoras de Ananindeua (AMMA). Será mais um "Corujão da Saúde", ação promovida pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A ação conta com atendimentos médicos de clínico geral, oftalmologista, vacinação, exames de PCCU, cadastro e atualização do cartão sus e testes rápidos. Além de atualização e inscrição no Cadastro Único e cadastros do cartão SUS, entre outros serviços.

Para o exame PCCU, é necessário levar RG, CPF e cartão SUS. Mulheres com idades entre 25 a 64 anos podem realizar o exame, contanto que não tenham tido relação sexual nas 48 horas anteriores. Dentre outras orientações: não utilizar duchas de higiene íntima no dia do exame e não utilizar cremes e lubrificante vaginais.

Lista de todos os serviços do Corujão da Saúde na Cidade Nova V:

- Oftalmologia

- Clínico geral

- Exames de prevenção ao câncer do colo do útero

- Testes rápidos

- Vacinação

- Aferição de PA e glicemia

- Design de sobrancelha

- Massagem

- Emissão de RG

- Emissão e atualização do cartão SUS

- Palestra de saúde bucal

- Atendimento jurídico

- Atendimento nutricional

- Atendimento social

- Atendimento contábil

- Atendimento psicológico

Serviço:

Corujão da Saúde na Cidade Nova V

Data: 19/04

Horário: das 17h às 21h

Local: EMEF AMMA

Endereço: Cidade Nova V, WE 32, nº 572, ao lado da Igreja Santa Rita de Cássia