Corrida de Belém atrai 2 mil atletas e amantes do esporte no Portal da Amazônia

Nem a chuva que caiu na capital paraense, no começo da manhã deste domingo (15), foi capaz de fazer com que 2 mil corredores desistissem de participar da Corrida de Belém, no Portal da Amazônia. Às 6h, todos os atletas, entre profissionais e amadores, já estavam a postos para correr um percurso de 10 km, no evento que faz parte das comemorações pelos 407 anos da Cidade das Mangueiras, celebrado em 12 de janeiro. A competição também marcou os 15 anos de criação da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

Às 6h, todos os atletas, entre profissionais e amadores, já estavam a postos para correr um percurso de 10 km (Sidney Oliveira/O Liberal)

O dia ainda parecia noite e as nuvens indicavam que a manhã seria de chuva por volta das 5h. Não demorou muito para que o temporal caísse sob os corredores, fazendo com que eles iniciassem a competição debaixo de forte água. A atleta Ana Silva, 52 anos, disse que a chuva pesou um pouco, porém ela garante que mesmo assim conseguiu atingir o seu objetivo. Ana começou a correr há cinco anos, ou seja, antes da pandemia, período em que ela focou mais nos treinamentos. No final do ano passado, a corredora já havia participado de uma competição de 6 km.

Para a corrida deste domingo, Ana Silva, 52 anos, contou que se preparou sozinha, em uma academia onde treina crossfit, para fortalecer a musculatura (Sidney Oliveira/O Liberal)

Para a corrida deste domingo, ela conta que se preparou sozinha, em uma academia onde treina crossfit, para fortalecer a musculatura. “Para me preparar para essa competição, durante duas semanas corri seis e depois quatro quilômetros para computar dez. Eu nunca corro o tanto que eu vou correr em uma prova valendo. Além da academia, também uso aplicativos de celular onde posso montar meus próprios desafios. Avalio que minha participação foi excelente até porque eu não tenho preocupação com o tempo da corrida, mas sim concluir a chegada com gás”, avaliou.

A maranhense Lais Silva, 18 anos, conquistou o primeiro lugar da categoria feminino. Ela diz que foi a primeira vez que disputou uma competição em Belém. A campeã contou que essa foi a 21ª vez que ela alcançou o primeiro lugar no pódio e que gostou de correr sob a chuva, o que facilitou para a recuperação do corpo. “Foi uma sensação muito gostosa, nem precisou de água, então foi muito bom e só tenho a agradecer. A organização está de parabéns, foi ótimo disputar essa corrida”, comentou a campeã.

A maranhense Lais Silva, 18 anos, conquistou o primeiro lugar da categoria feminino (Sidney Oliveira/O Liberal)

Na categoria masculino, esta foi a sexta vez que Adelson Rodrigues venceu a Corrida de Belém. “São seis vezes campeão. Fico feliz em poder estar competindo novamente. Parabenizar a organização, todos que fazem Belém do Pará, uma cidade bem acolhedora. Sempre me sinto muito bem correndo em Belém. Me sinto feliz e parabenizo a todos que fazem a Corrida de Belém acontecer”, afirmou. “O esporte primeiramente nos promove disciplina. A disciplina nos traz coragem e a coragem nos leva à autoestima. E a gente com a autoestima elevada ninguém pode nos parar. Levo sempre isso comigo. O segredo é dedicação, dedicação e dedicação”, destaca.

Ao final da corrida, o diretor-geral da Sejel, Thiago Costa, disse que a pasta está feliz porque mais de mil pessoas participaram da competição. “A Corrida de Belém tomou uma grande proporção. Primeiramente era municipal, depois se expandiu com a presença da galera do Estado e, agora, com a galera do Brasil que começou a vir e curtir a nossa Belém, além de competir aqui também”, explicou. Ele também se manifestou sobre os 15 anos da Sejel: “Também é um dia especial da Sejel, falamos sobre isso bastante emocionados, são 15 anos falando muito esporte e lazer para cada canto dessa cidade, e sabemos que ainda há muitos desafios pela frente”.

Anatólio Thiers, empresário da Chip Belém, organizadora da competição, comentou que chuva já é uma tradição da Corrida de Belém. Ele avaliou a corrida como “maravilhosa” por superar o número de inscritos da disputa anterior. “A festa está maravilhosa, superamos o número do ano passado quando tiveram 1.200 inscritos. Temos aqui mais de 20 assessorias, com shows, músicas paraenses, e além de comemorar os 407 anos de Belém também celebramos os 15 anos da Sejel”, afirmou.