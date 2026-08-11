Belém recebe no dia 26 de setembro mais uma edição do “Corredores de Maria”, evento que une atividade física, fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré. A programação começa às 6h, no Portal da Amazônia, e não é necessário fazer inscrição ou pagar qualquer taxa para participar. Mais informações podem ser obtidas pelos perfis @cristoalegria e @corredoresdemaria, além do número (91) 99312-7062 (Whatsapp).

Idealizado em 2021 pelo diácono Emanuel Duarte, corredor, capelão do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e fundador da Comunidade Católica Cristo Alegria, o evento surgiu após a experiência com a Romaria dos Corredores, também idealizada por ele.

Corredores de Maria reúne fé e atividade física no Portal da Amazônia em setembro; saiba mais. (Divulgação)

Segundo Emanuel, a proposta do Corredores de Maria é homenagear Nossa Senhora de Nazaré e, ao mesmo tempo, incentivar a prática de atividade física. A programação ocorre no período que antecede o Círio de Nazaré e também representa, para os participantes, um momento de agradecimento pela vida e pela saúde.

“É um momento de devoção à Nossa Senhora de Nazaré, é um momento de agradecermos a Deus pelo dom da vida, pela nossa saúde, e pedir a proteção de Nossa Senhora sobre a nossa atividade física, já que estamos também expostos correndo na rua. Então, com isso, nós incentivamos as pessoas a praticarem a atividade física que é muito necessária e também uma atitude de fé”, explicou.

Corrida sem competição

Uma das principais características do Corredores de Maria é justamente não ter como objetivo a competição. O percurso será realizado dentro do Portal da Amazônia e cada participante poderá escolher quantas voltas deseja fazer.

Quem quiser correr poderá correr; quem preferir caminhar também poderá participar. Também não há obrigatoriedade de completar um determinado número de voltas. “Cada um dá quantas voltas quiser, não tem uma obrigatoriedade. Ah, eu vou só pra caminhar, pode caminhar, vou caminhar e correr, vou caminhar, vou correr uma volta e vou ficar parado lá, conversando, e muita gente faz também”, afirmou Emanuel.

Para o diácono, esse é justamente um dos diferenciais da programação. “Os diferenciais, acho que é o que você estava dizendo, nós corremos não para competir, mas por devoção. Entregamos a nossa saúde, nossa atividade física numa atitude de devoção, de gratidão, de rogar bênçãos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Então, esse é o grande diferencial. Menos competição, mais devoção”, destacou.

Corredores de Maria reúne fé e atividade física no Portal da Amazônia em setembro; saiba mais. (Divulgação)

Participação gratuita

O público também não precisa fazer inscrição antecipada nem pagar para participar. De acordo com o idealizador, a decisão de não exigir inscrição faz parte da proposta de tornar o evento mais acessível e sem burocracia. “Não precisa se inscrever, não precisa pagar nada, tá? Nós temos umas camisas que a gente comercializa, mas que não são obrigatórias. Ninguém é obrigado a ter”, explicou.

As camisas são vendidas pelos organizadores e, segundo Emanuel, muitas pessoas compram as peças para utilizar em outras programações religiosas, inclusive nas procissões do Círio de Nazaré. O material também é utilizado por participantes durante atividades esportivas. Todo o lucro obtido com a comercialização das camisas é destinado ao Carnaval Aviva, realizado anualmente no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Alongamento, aquecimento e fitdance

Além da caminhada e da corrida, a programação contará com atividades conduzidas por profissionais de educação física da Comunidade Católica Cristo Alegria. O evento terá alongamento e aquecimento antes da atividade física e, ao final, haverá novamente alongamento. Também será realizada uma atividade de fitdance com músicas católicas e cristãs.

“Nosso pessoal mesmo faz uma animação, nós temos professores de educação física, profissionais de educação física na comunidade e animam bastante, tem dado muito certo, o povo gosta demais, tem essa atividade. Lógico, começa com alongamento, aquecimento com esses profissionais, termina também com alongamento, mas tem isso”, contou.

Novo local

A edição deste ano será realizada pela primeira vez no Portal da Amazônia. Nas edições anteriores, quando a atividade era ligada à Comunidade Cristo Alegria, o evento acontecia em uma área da comunidade, dentro da capelinha do Corpo de Bombeiros, na Santa Expedito.

Com a mudança da comunidade para a Paróquia de São Antônio de Lisboa, surgiu a decisão de buscar um novo espaço. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer apresentou a possibilidade de realização no Portal da Amazônia e decidiu apoiar a iniciativa. “Eles gostaram muito da ideia, quiseram abraçar a ideia conosco, e vai ser lá”, disse Emanuel.

A expectativa dos organizadores é de que a mudança para um espaço público e mais amplo aumente a participação. “Nós estamos esperando uma maior participação, já que nós estamos indo agora para a rua mesmo, de fato, saindo de uma área paroquial, de uma área de uma comunidade, de uma área restrita, e a gente espera que atinja mais gente ainda”, afirmou.

Para o diácono, além de incentivar a atividade física, o evento também possui um caráter de evangelização. “Essa devoção possa tocar nos corações, a gente possa ter corações mais caridosos, mais cheios de amor para Deus, é um trabalho também de evangelização que nós fazemos, e essa é a nossa expectativa”, declarou.

Treinos antes do evento

Quem quiser acompanhar a preparação para o Corredores de Maria também poderá participar dos treinos realizados pela comunidade. Segundo Emanuel, os organizadores estão fechando uma atividade de aquecimento no Shopping Bosque Grão-Pará, que disponibilizou um espaço para a programação.

Serviço

Corredores de Maria

Data: 26 de setembro

Horário: a partir das 6h

Local: Portal da Amazônia, em Belém

Inscrição: não é necessária

Taxa: gratuita

Participação: caminhada ou corrida, sem número obrigatório de voltas

Camisa: venda opcional