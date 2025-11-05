Corpo de Bombeiros lança Operação COP30 com mais de mil militares em Belém e balneários

Na manhã desta quarta-feira, 5, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) realizou, em Belém, a cerimônia de lançamento da Operação COP30, que emprega mais de mil militares em ações de prevenção e segurança, tanto na capital, quanto nas estradas e áreas balneárias do território estadual.

A cerimônia ocorreu no quartel do comando-geral com a presença representativa de 180 dos 518 militares que passaram por capacitação específica para atuar na COP30, uma vez que o Corpo de Bombeiros é a única força de segurança, entre os órgãos do Estado, presente na Blue Zone (zona azul) - área do evento que estará sob gestão da ONU.

“Destinamos para a operação 518 bombeiros militares, dos quais 106 somente na área azul, além de 33 viaturas operacionais e 18 embarcações, bem como as guarnições de serviço de todos os quartéis operacionais, o que totaliza 1.036 bombeiros militares a pronto emprego para a COP30”, informa o comandante-geral do CBMPA e coordenador estadual de proteção e defesa civil, coronel Jayme de Aviz Benjó.

O comandante explica que a operação recebeu investimentos específicos que vão garantir a estrutura necessária para que a corporação atue ao longo do evento.

“Foi um investimento que superou R$ 14 bilhões: são 15 unidades de resgate, dois caminhões de combate a incêndio, 11 drones dos mais modernos, com câmeras térmicas, e ainda dois quadriciclos e duas motos aquáticas. Então foi um investimento significativo visando a COP30, mas também é um legado que fica para a corporação, para atender o povo do Pará nos 144 municípios”, declara o militar.

Operação coordenada

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros conta que a operação vem sendo pensada de maneira articulada com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e conta com alinhamento tanto a nível nacional quanto internacional.

“Nós estamos seguindo o planejamento de segurança que foi feito por meio da Secretaria de Segurança Pública (Segup), numa articulação permanente com o Governo Federal e com os agentes de segurança da ONU. Nós temos uma interlocução direta com o comandante do Corpo de Bombeiros de Nova York, que faz parte da segurança da ONU, voltado especificamente para a atividade emergencial de bombeiros”.

Dirigindo-se à tropa que foi capacitada e apresentada, na manhã desta quarta-feira, 5, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros falou da confiança no preparo da corporação para atuar na COP30: “Não há a menor dúvida de que esta valorosa tropa irá prestar o melhor serviço de bombeiro militar e de proteção de defesa civil. Hoje, o CBMPA inicia suas operações para proteger e salvaguardar o nosso Estado, para receber o público de um dos principais eventos sobre mudanças climáticas do planeta, a COP 30. É um evento importantíssimo, em defesa e proteção do nosso meio ambiente e é uma honra que o nosso estado esteja recebendo este evento”.

Segurança para capital, estrada e balneários

O comandante de Operações do CBMPA, coronel Ricardo Anaissi, diz que, desde março deste ano, a corporação vem realizando uma série de atividades específicas em preparação para a COP30, incluindo instruções de nivelamento e simulações de ocorrências que podem incidir tanto na capital, quanto nas estradas e em balneários.

“Na zona azul, que vai ser gerenciada pela ONU, estamos com quatro equipes completas, como se fossem quatro quartéis: quatro viaturas de combate a incêndio, quatro viaturas de salvamento, quatro viaturas de resgate, viaturas de atendimento em primeira resposta a produtos perigosos, viaturas de escada mecânica, de alto tanque de água, com 30 mil litros. Então é um reforço considerável dentro da blue zone, além de 52 militares a pé firme dentro dos espaços internos. Por dia, serão empregados nesta área 106 militares que fornecerão toda essa segurança para as pessoas que participarão do evento”, informa.

Além disso, a corporação prevê a intensificação da presença de bombeiros em praias onde é estimado o aumento do número de visitantes ao longo das próximas semanas.

“Teremos o serviço de proteção balneária de guarda-vidas nos locais em que, presumimos, serão mais frequentados, como Salinas, Mosqueiro, Ilha do Combu, Cotijuba, Marudá, Ajuruteua, Marajó e Santarém. Temos equipes empregadas também nas estradas, já visando qualquer tipo de acidente que possa acontecer no deslocamento dessas pessoas até os balneários”, complementa o coronel Ricardo.