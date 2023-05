Coroação de Nossa Senhora de Nazaré e retorno da Imagem Original ao Glória marcam esta quarta

A Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré retornará ao Glória nesta quarta-feira (31), em uma programação especial, após ser exposta durante 8 dias aos fiéis. A cerimonia será ao término da Santa Missa das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré. A celebração será presidida pelo Arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e contará com a participação dos Padres Barnabitas.

Durante a celebração, também haverá a Coroação de Nossa Senhora de Nazaré — considerado um dos momentos mais marcantes e significativos da programação mariana e para os fiéis católicos. Este gesto da coroação é tradicional e simbólico, o qual demonstra o reconhecimento dela como “Rainha”. A programação também será transmitida por meio das plataformas digitais oficiais da Basílica Santuário no Facebook e Youtube e, também, pela TV Nazaré.

Além disso, seguindo a programação comemorativa do 17º aniversário de elevação da Basílica de Nazaré a categoria de Santuário, acontecerá às 8h, a exposição dos Carros de Promessas, Carros dos anjos, Berlinda e andor em frente à Casa da Rainha da Amazônia.

A primeira vez em que aconteceu a exposição da berlinda foi no ano de 2017, também em comemoração ao aniversário do Santuário.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)