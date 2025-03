Consumir alimentos congelados industrializados gera risco de doenças cardíacas, diz especialista

Em meio à correria do dia a dia, muitas pessoas recorrem aos alimentos congelados industrializados pela praticidade e rapidez no preparo. No entanto, apesar de facilitarem a rotina, esses produtos nem sempre são a melhor escolha para a saúde. Com altos teores de sódio, conservantes e gorduras, o consumo frequente pode trazer riscos, como problemas cardiovasculares e ganho de peso.

Entenda os prós e contras dos alimentos congelados industrializados e como fazer escolhas mais saudáveis (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

A dona de casa Simone Damasceno, 59 anos, conta a sua experiência quando consumia esse tipo de alimentos congelados industrializados. “Antigamente, eu consumia muito bacon, embutidos, essas coisas que a gente gosta que são alimentos congelados industrializados. Mas minha filha cortou tudo isso lá em casa. Hoje em dia, a vida é muito melhor, e nos ajuda a evitar doenças. Não vou mentir que não é gostoso comer esse tipo de comida, eu amava, mas pelo bem da minha saúde, prefiro evitar hoje em dia, a gente tem que se segurar.”

Raffaelle Jacometto, 40 anos, profissional da área de cosmetologia (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Já Raffaelle Jacometto, 40 anos, profissional da área de cosmetologia, relatou que às vezes consome esses produtos por conta do tempo do dia dia. “Na correria, às vezes pego algumas coisas para minha filha, mas procuro comprar o mais natural e preparar em casa. Evito comprar industrializados. Com o tempo, a gente percebe que pode ter problemas de saúde se não cuidar da alimentação.”

Raffaelle Jacometto, 40 anos, profissional da área de cosmetologia (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Entenda os riscos desses alimentos

A nutricionista Mikelly Pires alerta que as comidas congeladas industrializadas contêm quantidades significativas de aditivos e conservantes para prolongar sua durabilidade. O consumo frequente de alimentos processados pode trazer riscos de desenvolver hipertensão, obesidade e diabetes tipo 2, além de causar problemas digestivos, como inchaço, constipação ou desconforto gástrico. O alto teor de sódio e gorduras saturadas também pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardíacas.

Alternativas saudáveis e práticas

Nem toda comida congelada é prejudicial. É fundamental atentar para a lista de ingredientes e a tabela nutricional: quanto menor a quantidade de aditivos, sódio e gorduras trans e saturadas, melhor. Alimentos como vegetais e frutas congeladas são opções práticas e saudáveis, pois mantêm grande parte de seus nutrientes e não apresentam ingredientes adicionais além do próprio alimento.

Em meio à correria do dia a dia, muitas pessoas recorrem aos alimentos congelados industrializados pela praticidade e rapidez no preparo. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

De acordo com a nutricionista Mikelly, para quem busca praticidade sem abrir mão da saúde, uma estratégia eficaz é reservar um dia da semana para preparar e organizar as refeições, deixando-as prontas na geladeira ou congeladas. Isso facilita o consumo de alimentos frescos e naturais, além de economizar tempo durante a semana.