Conheça 8 lugares para aproveitar o happy hour em Belém

Se você está em busca de um lugar para curtir um happy hour em Belém, a capital paraense oferece opções para todos os gostos. De bares tradicionais a casas especializadas em drinks autorais e petiscos regionais, há sempre um ambiente aconchegante para se reunir com os amigos depois do trabalho.

Além disso, muitos estabelecimentos contam com promoções especiais e música ao vivo, garantindo uma experiência ainda mais animada. Confira lista com 10 lugares para aproveitar o happy hour em Belém:

1 - Studio Pub

Localizado na travessa Presidente Pernambuco, o Studio Pub é uma das melhores opções para quem busca por um local para aproveitar depois do expediente com bebida e comida.

Studio Pub tem rodízio de pizza com bebidas incluso. (Foto: Instagram @studiopubbelem)

O happy hour do estabelecimento começa às 18h, com direito a cerveja, refrigerante, frozen drinks, suco, água e rodízio de pizza, a partir de R$ 59,99. Além disso, as quintas-feiras do Studio Pub contam com karaokê a partir das 19h.

Endereço: Trav. Presidente Pernambuco, n° 277 - Batista Campos;

Trav. Presidente Pernambuco, n° 277 - Batista Campos; Horário do happy hour: De domingo a quinta-feira, das 18h às 23h, na sexta-feira e sábado, das 18h às 21h.

2 - Cervejaria Amazon Beer

Posicionada em um dos mais conhecidos pontos turísticos de Belém, a Cervejaria Amazon Beer fica localizada dentro da Estação das Docas, na avenida Boulevard Castilhos França.

A Cervejaria Amazon Beer fica na Estação das Docas, ponto turístico de Belém. (Foto: Instagram @amazonbeer)

O estabelecimento conta com happy hour com opções de chopp de 300ml pelo valor de R$ 4,99, além de petiscos regionais e música ao vivo.

Endereço: Av. Blvd. Castilhos França - Campina;

Av. Blvd. Castilhos França - Campina; Horário do happy hour: De segunda a sexta, a partir das 17h, e nos finais de semana e feriados, a partir das 12h.

3 - Boteco Meu Garoto

Dono de umas das principais bebidas paraenses: a cachaça de jambu, o boteco Meu Garoto fica localizado na avenida Senador Lemos, próximo a Praça Brasil. Com bebidas autorais e petiscos tradicionais, o local é uma ótima opção para curtir com os amigos.

O Boteco Meu Garoto é o pioneiro da cachaça de jambu, bebida tipicamente paraense. (Foto: Instagram @botecomeugaroto)

Endereço: Av. Senador Lemos, 641 - Umarizal;

Av. Senador Lemos, 641 - Umarizal; Horário de funcionamento: De segunda a quarta-feira, de 8h às 0h; quinta e sexta-feira, de 8h às 2h.

4 - Bodega Seu Beja

Localizado na travessa Benjamin Constant, o Bar do Seu Beja oferece um cardápio de happy hour especial todos os dias da semana, com promoção de cerveja e um drink especial em dobro por dia.

Bodega Seu Beja tem promoção de happy hour todos os dias. (Foto: Instagram @seubeja)

Endereço: Tv. Benjamin Constant, 1396 - Nazaré;

Tv. Benjamin Constant, 1396 - Nazaré; Horário do happy hour: De segunda-feira a sábado, das 16h às 21h, e aos domingo, das 16h às 21h.

5 - Buteco Bendita Marvada

Com cerveja, drinks autorais, petiscos, espetos, hambúrguer, caldos, e outros pratos, o Buteco Bendita Marvada conta com um ambiente aconchegante e música para agradar o público.

O Bendita Marvada conta com cerveja e drinks autorais. (Foto: Divulgação/Bendita Marvada)

Endereço: Av. Sen. Lemos, 983 - Umarizal;

Av. Sen. Lemos, 983 - Umarizal; Horário de funcionamento: De domingo a quarta-feira, de 11h às 0h; quinta-feira, de 11h a 1h, na sexta-feira e sábado, de 11h às 2h.

6 - O Marquês

Outra opção para relaxar depois de um dia de expediente no trabalho é O Marquês Bar, localizado no bairro da Pedreira. Com várias opções de comidas, petiscos e bebidas, o happy hour do local ocorre todos os dias, até às 20h30, com promoções de cervejas.

O Marquês conta com música ao vivo aos finais de semana. (Foto: Divulgação/O Marquês)

Endereço: Av. Marquês de Herval, 1072 - Pedreira;

Av. Marquês de Herval, 1072 - Pedreira; Horário de funcionamento: Quartas e quintas-feiras, de 18h a 1h; sexta-feiras, de 18h às 2h; sábados, das 17h às 3h; e nos domingos, de 16h às 1h.

7 - The Code Pub

Um lugar feito para os amantes de rock e flashback. O The Code Pub fica localizado na travessa Humaitá e conta com um ambiente aconchegante e despojado para aproveitar depois de um dia cansativo. Além de promoções de cervejas, o pub oferece também hambúrgueres, massas e diversas opções de petisco.

Toda quinta e domingo o The Code Pub faz 'noite de karaokê' (Foto: Instagram @thecodepub)

Endereço: Tv. Humaitá, 2792 - Marco;

Tv. Humaitá, 2792 - Marco; Horário de funcionamento: Domingo e quarta-feira, de 18h30 à 1h; na quinta-feira, de 18h30 às 2h; e na sexta-feira e sábado, de 18h30 às 3h.

8 - Baiúca

Localizado no bairro do Umarizal, o Baiúca conta com litro da cerveja à R$10 e "copão" de cerveja a R$ 5 durante toda a noite nas quarta-feiras e aos domingo, dias em que o estabelecimento está aberto ao público. Além disso, aos finais de semana o bar conta com promoções de drinks.

Baiúca oferece promoção de drinks nos finais de semana (Foto: Instagram @baiucaoficial)

Endereço: R. Bernal do Couto, 452 - Umarizal

R. Bernal do Couto, 452 - Umarizal Horário de funcionamento: Às quartas e quintas-feiras, de 19h às 2h; às sextas-feiras e sábado, de 19h às 3h, e aos domingos, de 18h às 2h.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)