Confira onde se vacinar contra a covid-19 e outras doenças em Belém nesta segunda (5)

A população de Belém pode se vacinar contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite e ainda garantir a multivacinação ao longo desta semana, atentando ao horário especial nesta segunda-feira (5) que vai das 8 até as 11 horas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais militares, por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar. Como informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o serviço vai estar disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército), na Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz. As vacinas estão disponíveis em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina.

Serão aplicadas doses das vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca. As vacinas são destinadas a cidadãos e cidadãs a partir dos 6 meses de idade, considerando os respectivos publicos e intervalos de imunização. A quinta dose está disponível para pessoas idosas a partir de 60 anos. Este reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

Influenza

Crianças de 6 meses de vida até 5 anos e outras pessoas que integram o grupo-alvo da campanha podem se vacinar contra a gripe.

Sarampo

Contra o sarampo devem ser vacinadas todas as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite (paralisia infantil)

Devem ser vacinadas contra a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil, crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), nas seguintes condições: crianças menores de 1 ano de idade deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

É destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Veja onde se vacinar em Belém:

- Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h, exceto nos dias de jogos da seleção brasileira, quando as unidades fumcionarão até às 11h. (todas as vacinas disponíveis);

- Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Em dias de jogos da seleção funciona até às 11h;

- Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 11h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

- Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Em dias de jogos da seleção funciona até às 11h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo);

- Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: covid, Influenza e sarampo). Não funcionarão em dias de jogos da seleção.