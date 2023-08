Complexo Bolonha: após obras, subestação de energia elétrica deve dobrar capacidade

A obra da subestação de energia elétrica que está em andamento no Complexo Bolonha, em Belém, deve dobrar a capacidade e proporcionar autonomia na produção de energia após a conclusão do serviço. Nesta sexta-feira (18), o ministro das Cidades, Jader Filho, visitou o local das obras. A visita foi acompanhada pelo presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Fernando Gomes Júnior, além de deputados e vereadores da capital.

O projeto do Complexo conta com a Estação de Tratamento de Água (ETA), entregue em março de 2020, que tem capacidade para abastecer mais de 1 milhão de pessoas de Belém, Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A subestação de energia elétrica está com 58,57% das obras concluídas. Ela terá a capacidade ampliada, com um aumento de 17,5 MVA para 30 MVA com 5 transformadores de 69 mil volts. Com a conclusão da subestação, os benefícios serão ampliados.

A obra foi uma parceria entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado e a Cosanpa, por meio do Programa de Saneamento para Todos – financiado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O total de investimentos é de R$ 155,2 milhões, sendo R$ 134 milhões financiados pelo Ministério das Cidades e R$ 21,2 milhões de contrapartida do Governo do Estado. O Complexo faz parte da ampliação e modernização dos Sistemas Integrados de Produção e Adução de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Belém.

“Vamos continuar ampliando essa parceria para atender um número maior de famílias aqui na região metropolitana. São cerca de 1 milhão de pessoas que estão sendo atendidas a partir dessa parceria do Governo Federal, do presidente Lula, do Governo do Estado, o governador Helder, e a gente à frente do Ministério das Cidades. Nós vamos aqui continuar discutindo com a diretoria da Cosanpa, o Governo do Estado, para que mais regiões possam ser atendidas a partir dessa parceria do Governo do Estado e do Governo Federal”, destacou o ministro Jader Filho.

Reforço

“A subestação veio justamente para suprir a necessidade de todo o Complexo. A gente recebe com muita alegria a visita do nosso ministro e, por ordem do nosso governador Helder, vamos levar em frente os projetos. Um dia antes de assumir, o ministro (Jader) esteve na Cosanpa e orientou que a gente elaborasse um projeto para, junto com o Ministério das Cidades, junto com o presidente Lula, possa vir investimento para nossa população. Água é vida, temos que reforçar isso nos quatro cantos do Pará”, disse o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior.

O ministro Jader Filho também destacou a necessidade de investir em saneamento, o que impacta diretamente na saúde dos paraenses. “A cada real que é investido em saneamento você economiza R$ 4,00 em saúde, daí a prioridade, daí que o presidente Lula estabeleceu, com o Ministério das Cidades, que um dos dois eixos do novo PAC é o 'Água para todos', o outro é 'Cidades resilientes sustentáveis', então esses são os dois eixos para mostrar a importância que o Governo Federal dá pra questão da água em todo o Brasil”, finalizou.