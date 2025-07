Competição de empreendedorismo social inicia nesta terça-feira (22) em Belém

Belém começa a sediar a partir desta terça-feira (22) uma das mais importantes competições sobre empreendedorismo social do Brasil. Até a próxima sexta-feira (25), ocorrerá o Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB) 2025, com o tema Somos o Brasil que Pulsa, como palco de importantes debates e ações em defesa do desenvolvimento sustentável.

A programação ocorrerá em dois lugares. No campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) e no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, reunindo mais de 700 estudantes universitários, além de professores, gestores públicos e lideranças empresariais de todas as regiões do país.

“A realização do ENEB em Belém, em um ano tão simbólico, é um marco para a juventude brasileira e, especialmente, para os jovens da Amazônia. A Enactus é uma rede global que utiliza o empreendedorismo como ferramenta de transformação. Nosso objetivo é desenvolver lideranças conscientes e soluções que gerem impacto real, tanto nas comunidades quanto na formação dos estudantes”, afirma Edson Matsuoka, vice-presidente da Enactus Brasil.

O evento traz à tona o protagonismo da juventude e da educação empreendedora no enfrentamento de desafios sociais e ambientais. Em sintonia com os temas centrais da COP 30, o ENEB 2025 apresentará mais de 90 projetos de impacto socioambiental, desenvolvidos por times universitários comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As soluções envolvem iniciativas em áreas como segurança alimentar e hídrica, empoderamento econômico, empreendedorismo e outros temas alinhados à Agenda 2030 da ONU, com forte conexão com a realidade da região norte.

Os projetos serão apresentados em pitch de 12 minutos e avaliados por um júri composto por executivos, empreendedores e especialistas do setor público e privado. A equipe vencedora representará o Brasil na Enactus World Cup 2025, que ocorrerá em setembro, em Bangkok, na Tailândia.

Um dos pontos altos da programação será a primeira edição da Enactus COP, uma simulação estudantil da Conferência das Partes da ONU, inspirada diretamente na COP 30. A atividade propõe reflexões sobre justiça climática e o papel da juventude na governança ambiental.

Em 2024, o destaque nacional foi o Time Enactus FACIMP, do Maranhão, que levou três projetos sustentáveis com base no açaí e impactou diretamente mais de 90 famílias da região, conquistando a semifinal da etapa mundial, realizada no Cazaquistão.

Mais que uma competição, o ENEB 2025 será um espaço de conexão com a Amazônia, promovendo trocas com comunidades locais, atividades culturais e experiências imersivas, que reforçam o potencial da juventude brasileira na construção de um futuro mais justo, regenerativo e amazônico.