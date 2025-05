Comitiva do MinC realiza visita técnica às obras da Basílica Santuário de Nazaré nesta sexta (16)

Para acompanhar o andamento das obras de restauração da Basílica Santuário de Nazaré, um dos mais importantes monumentos religiosos e culturais do país, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), vinculada ao Ministério da Cultura, realiza nesta sexta-feira, 16 de maio, uma visita técnica ao templo em Belém, como parte da programação oficial da Itinerância Norte da CNIC.

Atualmente, as obras de restauração estão concentradas na área do transepto, incluindo o altar-mor e os altares laterais. Entre os avanços, destaca-se a finalização do forro com limpeza, reintegração estrutural e pictórica, além da restauração de adornos e aplicação de douramento. A Capela de Nossa Senhora do Brasil passa por recuperação da cúpula e cobertura, com ações de limpeza, correção de infiltrações e substituição de peças danificadas.

A Cripta, por sua vez, já apresenta piso finalizado e estruturas restauradas, com os últimos ajustes nas esquadrias, sistema elétrico, climatização e iluminação. A visita será realizada entre 15h e 16h30, com recepção no Museu do Círio e prosseguimento às áreas em restauração na Basílica. Estão confirmadas as presenças do pároco da Basílica Santuário de Nazaré, Padre Francisco Cavalcante; da coordenadora geral do projeto de restauro, Luci Azevedo; da representante do Instituto Cultural Vale, Nihara Bentes e do secretário da Economia Criativa e Fomento Cultural em exercício, Deryk Santana.

Um dos diferenciais desta intervenção é a manutenção das atividades religiosas durante toda a obra, exigindo planejamento logístico rigoroso para a segurança dos fiéis e o respeito ao calendário litúrgico. “A cada etapa finalizada, desmontamos e reorganizamos os andaimes para permitir a continuidade das celebrações, o que representa um grande desafio técnico”, afirma Luci Azevedo, coordenadora geral do projeto de restauro.

A visita integra as ações da CNIC em Belém voltadas à valorização do patrimônio histórico por meio da cultura, com apoio à preservação de bens simbólicos para a identidade amazônica e nacional. O projeto é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A visita será realizada entre 15h e 16h30, com recepção no Museu do Círio e prosseguimento às áreas em restauração na Basílica. Estão confirmadas as presenças do pároco da Basílica Santuário de Nazaré, Padre Francisco Cavalcante; da coordenadora geral do projeto de restauro, Luci Azevedo; da representante do Instituto Cultural Vale, Nihara Bentes e do secretário da Economia Criativa e Fomento Cultural em exercício, Deryk Santana.

Serviço

Visita técnica às obras de restauração da Basílica Santuário de Nazaré

Quando: Sexta-feira, 16 de maio de 2025, das 15h às 16h30

Onde: Basílica Santuário de Nazaré – Av. Nª Sra. de Nazaré, 1300 – Belém (PA)

Presenças confirmadas: Padre Francisco Cavalcante, Luci Azevedo, Deryk Santana, Nihara Bentes