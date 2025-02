Comitê de Alcoólicos Anônimos realiza, em Belém, o II Fórum Feminino de AA

O Comitê de Alcoólicos Anônimos da Área 20 (Pará) realiza, no próximo dia 7 de março, o II Fórum Feminino de AA. O evento será realizado no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Pará, na rua João Diogo, na Cidade Velha, número 52, das 10 às 11h30, e é destinado a estudantes, profissionais das diversas áreas do conhecimento, amigos, amigas e demais pessoas interessadas pelo programa sugerido de Alcoólicos Anônimos. O tema central é "O Impacto do Álcool na Mulher", com atenção especial ao alcoolismo feminino.

Essa programação que ocorre a cada dois anos. O primeiro evento foi em 2023. Toda reunião pública abre os eventos de Alcoólicos Anônimos. O tema central deste ano será apresentado por uma profissional amiga de AA. A coordenação do evento informou que quem fala da doença do alcoolismo são profissionais capacitados para discorrer sobre o tema. Há um comitê de profissionais que conhecem o funcionamento do programa sugerido de Alcoólicos Anônimos.

O evento é um mais um momento para apresentar o AA como um espaço de acolhida para todas as pessoas. Mas, nesta programação, haverá atenção especial ao alcoolismo feminino. O fórum terá outros subtemas. Um deles é “Eu, familiar de mulher alcoólica, com a presença dos Grupos Familiares Al-Anon, como Irmandade Paralela a Alcoólicos Anônimos na recuperação de familiares, amigos e amigas de alcoólicos e alcoólicas.

O evento será realizado no dia 7 de março, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPPA, na Cidade Velha (Foto: Divulgação)

Outro subtema é “A trajetória; não sou o que me aconteceu”, a ser apresentado por um membro feminino de Alcoólicos Anônimos. Ela vai falar sua trajetória alcoólica, chegada e vivência através do Programa sugerido de AA.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo abusivo do álcool afeta o corpo da mulher. E, diferente do que acontece com os homens, as mulheres têm um maior risco de desenvolver problemas de saúde, como interferência nos hormônios femininos, vulnerabilidade fisiológicas, consequência para a fertilidade feminina e riscos específicos à sua saúde. O II Fórum Feminino de AA é uma reunião pública, aberta para toda a comunidade, e será realizada em parceria com o Ministério Público do Pará.