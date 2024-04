Comissão do Conselho de Segurança Pública suspende torcidas organizadas no Pará

Nesta segunda-feira (8), a Comissão de Avaliação de Conduta de Torcida Organizada, vinculada ao Conselho Estadual de Segurança Pública (Consep), no uso das atribuições legais, suspendeu as torcidas organizadas do Clube do Remo e do Paysandu da presença nos estádios do Pará.

A Comissão tem competência de estabelecer medidas administrativas e educativas a torcedores e espectadores que frequentarem as praças desportivas no Pará. O Consep deixa claro, inclusive, que as medidas tomadas pela Comissão em questão não impedem outras responsabilizações cíveis ou criminais.

De acordo com o Colegiado, em razão do ocorrido na primeira partida da final do Parazão 2024, no domingo (7), a Comissão avalia necessário impedir a presença nos estádios das torcidas organizadas "Piratas", "Pavilhão 6" e "Maior do Norte", as três do Clube do Remo. No entanto, a recomendação também se aplica às torcidas organizadas do Paysandu Sport Club.

Remo e Paysandu notificados

Na prática, a Comissão de Avaliação de Conduta de Torcidas Organizadas encaminhou documentos diferentes para as torcidas organizadas de Remo e Paysandu.

Para o Clube do Remo, a suspensão tem a ver com os episódios violentos que resultaram na morte de um torcedor no último domingo (7).

Já para o Paysandu, o Colegiado cita os episódios considerados homofóbicos, com relatos de cantos das torcidas e também de incitação à violência cometidos pelas torcidas organizadas "Fúria Bicolor" do Paysandu, Pavilhão 6 e Trovão Azul, do Clube do Remo.

A recomendação da Comissão destaca que a suspensão entra em vigor a partir desta segunda-feira (8) e afirma ainda que as torcidas foram notificadas, ou seja, já estão cientes da medida imposta pelo colegiado.

O documento enviado nesta segunda-feira (8) às torcidas organizadas do Clube do Remo e do Paysandu é assinado pelo promotor de Justiça, José Maria Gomes dos Santos; pelo Tenente-coronel PM Afonso Márcio Alves dos Santos e pelo Tenente-coronel PM, Celton Otávio Costa de Jesus, esse último representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) no colegiado.

Consep

O Conselho Estadual de Segurança Pública (Consep) foi criado a partir da Lei n.º 5.944, de 2 de fevereiro de 1996. Ele integra a estrutura do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) como órgão superior de deliberação colegiada e tem em sua formação representantes de órgãos como a Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA), Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Sociedade Civil e Centro de Defesa da Criança e do Adolescente.