Começa a apuração para definir a escola campeã do grupo especial do Carnaval 2025 em Belém

A apuração que vai definir a escola campeã do grupo especial do Carnaval 2025, em Belém, começou um pouco antes das 18h deste domingo. Ao todo, nove agremiações disputam o título. Elas estão sendo analisadas em sete quesitos. Neste ano, nenhuma escola foi punida.

Antes da apuração, em conversa com o Grupo Liberal, o presidente da Escolas de Samba Associadas (ESA), entidade que organiza e coordena os desfiles, Fernando Guga, falou sobre o Carnaval desse ano na capital paraense.

(Igor Mota / O Liberal)

"O balanço que eu faço é muito positivo. O carnaval se constrói durante todo o ano, com tantos profissionais, tantos artistas e esse envolvimento esse ano foi muito intenso, muito especial, com a parceria da Grande Rio, porque a gente deu uma visibilidade nacional para o Carnaval de Belém. Os olhos do Brasil estavam aqui ontem para entender o carnaval de Belém e a gente não deixou a desejar", declarou.

"Foram nove espetáculos, nove apresentações gigantes, e eu tenho muito orgulho de estar à frente desse processo de reconstrução do nosso Carnaval", acrescentou Guga.

As agremiações do grupo especial são as seguintes: Bole Bole, Piratas da Batucada, Quem São Eles, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Boêmios da Vila Famosa, Embaixada do Império Pedreirense, Deixa Falar, Rancho Não Posso Me Amofiná e Mocidade Olariense.