Comando Militar do Norte realiza formatura em homenagem ao Dia do Exército

O Comando Militar do Norte (CMN) realizou, na noite da última quarta-feira (16), a Formatura Alusiva ao Dia do Exército, no pátio do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém. A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, familiares e convidados, em um evento que marcou a data com homenagens, apresentações operacionais e manifestações de civismo. O evento faz referência ao Dia do Exército Brasileiro, celebrado no próximo sábado (19). A data homenageia a Primeira Batalha dos Guararapes, travada em 1648, em Pernambuco, considerada o marco da formação do Exército Nacional com a união de indígenas, negros e brancos na resistência contra invasores.

Durante a solenidade, civis e militares que desempenharam ações de destaque receberam honrarias como forma de reconhecimento ao comprometimento com a defesa do país e à segurança da população. Entre as apresentações que compuseram a programação, chamou atenção a participação dos motociclistas da 15ª Companhia de Polícia do Exército, que fizeram uma escolta cerimonial demonstrando coordenação e disciplina. O público também acompanhou a atuação do cão de guerra Swat, que participou de uma demonstração de técnicas de combate e de operações com farejamento.

Para o Comandante Militar do Norte, General José Ricardo Vendramin, a formatura reforça o vínculo entre o Exército e a sociedade. “Um momento muito especial, onde todos os quartéis do Brasil comemoraram o Dia do Exército. O dia mesmo foi dia 19 de abril. Há uma união hoje muito grande no Exército, todos os cabos, soldados, sargentos, subtenentes, oficiais de norte a sul, leste a oeste. Um momento de muita alegria, emanado pela sociedade brasileira, que comparece em massa nesse evento, com sentimento de ser brasileiro, ser patriota, ser militar, tudo conjugado num dia muito especial para o Exército. Um reconhecimento de pessoas importantes para a sociedade, colaboradores, de pessoas que gostam do Exército, que interagem com a gente positivamente. O exército é uma instituição de portas abertas e a gente vê a grande presença de público em todas as nossas cerimônias e isso é muito​ importante, o Exército é do povo, o Exército é brasileiro. A nossa expressão principal é servir e o serviço é exatamente esse. Hoje é dia de nos congratularmos”, afirmou.

Entre os visitantes, a estudante Milena Vitória de Carvalho, de 19 anos, relatou a experiência de participar da cerimônia pela primeira vez. “Eu nunca tinha visto um desfile, achei muito diferente, surpreendente para quem está vindo pela primeira vez. Acho muito importante abrir as portas para a sociedade e mostrar como é ter disciplina, postura”, falou.