Comando Marajoara oferece atendimento gratuito de clínico geral e odontologia em Belém; saiba mais

O Comando Operacional Conjunto Marajoara realiza neste sábado (8/11) e domingo (9/11), das 8h às 12h, duas ações cívico-sociais nos bairros da Terra Firme e Telégrafo, em Belém. Na ocasião, serão ofertados serviços de atendimentos médicos de clínica geral a adultos, idosos e crianças a partir de 2 anos. Também serão ofertados atendimentos odontológicos como profilaxia, extrações dentárias e pequenas restaurações.

As crianças poderão ainda participar de ações socioeducativas e atividades de educação à higiene bucal. A ação demonstra que o Exército busca servir à sociedade, na defesa e proteção da Amazônia Oriental, levando atendimentos à população brasileira.

Serviço

Data: 8/11

Hora: 8h às 12h

Local: UMS - Terra Firme

Data: 9/11

Hora: 8h às 12h

Local: UMS – Telégrafo

Comando Marajoara

O Comando Conjunto “Marajoara” foi criado com o objetivo de coordenar ações de apoio à segurança e logística durante a conferência. A estrutura é composta pela MB, Exército Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira (FAB), reunindo capacidades específicas de cada Força.