Coletivo de mobilidade urbana promove ações de sensibilização pelo mês da mulher

Em alusão ao mês das mulheres, o coletivo de mobilidade urbana ParáCiclo realiza, ao longo o mês de março, ações de conscientização nas ruas de Belém visando promover educação e sensibilização no trânsito, dentre elas a coleta de informações sobre locais sem sinalização adequada ou sem manutenção de ciclofaixas e ciclovias. A iniciativa integra um conjunto de medidas do grupo para chamar a atenção da sociedade sobre a segurança dos ciclistas na capital. Nos últimos dias 8 e 11 de março, 10 placas com mensagens de educação e sensibilização como parte das ações. As placas foram instaladas na avenida Almirante Barroso, na avenida Governador José Malcher, e na rodovia Mário Covas.

Em breve, o coletivo terá um post fixado no perfil do Instagram (@coletivoparaciclo) para receber informações sobre ciclofaixas ou ciclovias sem a devida sinalização. O objetivo é aumentar a participação no processo de cobrança das ações do poder público, como manutenção de pintura ou reformas. Haverá também uma publicação que servirá para abordar as próximas ações que serão realizadas.

Ações

Segundo o integrante do ParáCiclo, Michel Ribeiro, as próximas ações serão realizadas nos pontos indicados pelo público. Com as placas já instaladas, foi possível falar sobre a segurança do ciclista na cidade. E ainda, sobre a importância de garantir, não só nas vias mais movimentadas, mas em toda a capital paraense, o direito de ir e vir em duas rodas, como observa Michel.

“Também exibimos faixa nos sinais desses pontos e atendemos alguns ciclistas que falaram conosco. O objetivo é, ao longo do ano, continuar sinalizando em mais pontos da cidade que vão ser consultados em postagem feita posteriormente no perfil do nosso Instagram. São cinco placas baseadas no Código de Trânsito Brasileiro e mensagens educativas. Nessa atividade, a intenção é que a placa dialogue com o motorista que esteja parado no sinal. Por isso colocamos em pontos em que não existe ou o acesso a ciclovia/ciclofaixa é ruim e mal sinalizado”, explicou Michel.

As ações de sinalização com placas podem ser conferidas na avenida Almirante Barroso, esquina com a avenida Tavares Bastos, esquina com travessa Lomas Valentinas, com a travessa Estrella, e uma na esquina da avenida José Malcher com a travessa Castelo Branco. Já na Mário Covas, as placas foram colocadas no cruzamento com as vias Independência, Transcoqueiro e Três Corações.

“Como marcamos uma atividade no Dia da Mulher, uma das placas faz essa crítica para a ausência de política pública para o direito à cidade das mulheres, principalmente as que moram em regiões de periferia, que sofrem com uma série de desafios pra poder se locomover com segurança por vários motivos”, finalizou Michel.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)