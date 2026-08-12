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Colégio Militar de Belém abre inscrições para processo seletivo no ensino fundamental

Os candidatos às 20 vagas precisarão fazer uma prova em outubro com questões de matemática, língua portuguesa e produção textual

O Liberal
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Colégio Militar de Belém está localizado na Avenida Almirante Barroso, em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS). (Foto: Divulgação)

O Colégio Militar de Belém (CMBel) abre inscrições para o processo seletivo de ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 17 de agosto. Ao todo, são ofertadas 20 vagas para o ano letivo de 2027.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e poderão ser realizadas até 17 de setembro de 2026. Os interessados precisarão pagar uma taxa de inscrição é de R$ 95. O edital prevê a possibilidade de isenção do pagamento para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.

"Essas vagas são para toda a sociedade paraense. Nós vamos oferecer neste ano em um processo 20 vagas, sendo dez vagas para ampla concorrência e as outras dez vagas para alunos de escola pública nos diversos perfis que existem. Entendemos que o número de vagas é reduzido, no entanto isso se deve a nossa limitações de estrutura", diz coronel Santos Ciribelli.

A prova será realizada no dia 19 de outubro e terá conteúdos de matemática, língua portuguesa e produção textual. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve estar cursando ou ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental, além de atender aos requisitos de idade previstos no edital.

O processo seletivo é aberto a dependentes de civis e militares. Entre os requisitos estão ser brasileiro, possuir documento oficial de identificação com foto recente e CPF próprio. Também não é permitido ter sido expulso disciplinarmente de outro Colégio Militar.

Fundado em 2010, o Colégio Militar de Belém está localizado no bairro do Souza, na capital paraense. A instituição oferece ensino regular associado à formação disciplinar e a valores ligados às tradições do Exército Brasileiro.

Os alunos podem participar de atividades extracurriculares, incluindo modalidades esportivas e projetos educacionais. Entre as atividades oferecidas estão atletismo, esgrima, judô, natação, robótica e outras.

Apesar do regime disciplinar, os Colégios Militares do Exército não funcionam como internatos. Os estudantes frequentam as aulas durante o dia e retornam para casa.

Serviço: Inscrições para o Colégio Militar de Belém 
Inscrições: de 17 de agosto a 17 de setembro de 2026 
Número de vagas: 20 
Taxa: R$ 95 
Prova: 19 de outubro de 2026 
Conteúdos: matemática, língua portuguesa e produção textual 
Ingresso: 6º ano do Ensino Fundamental

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Palavras-chave

educação

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Belém
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