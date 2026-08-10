Belém realiza captura e monitora morcegos para identificar circulação do vírus da raiva

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), realiza ações de captura e monitoramento de morcegos em diferentes pontos da capital paraense. A iniciativa faz parte do Programa de Vigilância da Raiva e tem como objetivo identificar a possível circulação do vírus rábico entre morcegos e reforçar a prevenção da doença em animais e seres humanos.

As capturas são realizadas à noite, em locais previamente definidos pelas equipes da UVZ, principalmente áreas com vegetação abundante, árvores frutíferas e possíveis abrigos para os animais. Para a captura, são instaladas redes de neblina em pontos estratégicos.

Segundo o médico-veterinário sanitarista da UVZ, George Hamilton Silva, Belém não registra, há mais de 20 anos, transmissão da raiva por morcegos. A vigilância, no entanto, mantém atenção especial aos quirópteros devido à participação desses animais na circulação do vírus no território nacional. “Os casos de raiva que nós estamos tendo dentro do território nacional têm participação ativa da VG3, que é um vírus que circula entre as populações de quirópteros (morcegos)”, explica o veterinário.

Animais são analisados pelo Instituto Evandro Chagas

Após a captura, os morcegos passam por identificação taxonômica, que considera a espécie, o sexo e o hábito alimentar. Parte dos exemplares é encaminhada ao Instituto Evandro Chagas (IEC), onde são realizadas análises laboratoriais para investigar a presença do vírus da raiva.

De acordo com a pesquisadora em saúde pública Lívia Medeiros, da Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas do IEC, as amostras passam inicialmente pela identificação da espécie. Em seguida, são analisados principalmente o cérebro e as glândulas salivares.

O cérebro é examinado porque o vírus da raiva se concentra no sistema nervoso central. Já as glândulas salivares têm relação direta com a transmissão do vírus.

Entre os métodos utilizados pelo instituto está a Imunofluorescência Direta (IFD), utilizada no diagnóstico de rotina. Também podem ser empregados métodos de biologia molecular, como o RT-qPCR, capaz de identificar o material genético do vírus e auxiliar na caracterização da variante encontrada. “Monitorar morcego é detectar o vírus antes dele chegar em cão, gato, bovino ou pessoa”, afirma Lívia.

A identificação de animais positivos permite ainda que os órgãos de vigilância conheçam as áreas onde existe circulação do vírus e adotem medidas de prevenção, como o reforço da vacinação de cães e gatos e a avaliação de possíveis situações de exposição em seres humanos.

Presença de morcegos não significa, necessariamente, risco

Apesar da importância do monitoramento, a UVZ alerta que a presença de morcegos em seu habitat natural não significa que o animal esteja doente ou represente uma ameaça.

Morcegos encontrados em árvores, forros e outros locais escuros podem estar apenas realizando comportamentos naturais da espécie. A atenção deve ser redobrada quando o animal apresenta comportamento incomum, como aparecer dentro de uma residência, ser encontrado caído no chão, morto ou se debatendo. “Nós sempre temos que ter essa noção do que é normal e anormal, para a gente não criar um pânico daquilo que não existe”, ressalta George.

O que fazer ao encontrar um morcego?

Caso um morcego entre em uma residência, a orientação é, quando possível, isolar o cômodo, abrir portas e janelas e permitir que o animal saia sozinho ao anoitecer. Se for necessária a captura, a recomendação é acionar a Unidade de Vigilância de Zoonoses.

A população também não deve mexer em colônias instaladas em árvores, forros ou outros locais. O manejo deve ser realizado pelos profissionais responsáveis.

Em caso de contato direto com um morcego, mesmo que o animal pareça morto, a orientação é lavar imediatamente o local com água e sabão por cerca de 15 minutos e procurar uma unidade de saúde para avaliação da necessidade de profilaxia pós-exposição contra a raiva. “Todo contato com morcego deve ser avaliado por um profissional de saúde”, orienta Lívia.

Cães e gatos também precisam de atenção

A recomendação vale também para situações em que cães ou gatos tenham contato com morcegos. Nesses casos, o animal doméstico deve ser mantido sob observação e a ocorrência comunicada à Zoonoses.

A vacinação antirrábica é uma das principais formas de prevenção. A UVZ mantém um posto fixo de vacinação contra a raiva para animais domésticos.

Ao encontrar um morcego:

Não toque diretamente no animal;

Não mate o morcego;

Evite manipulá-lo com as mãos;

Se estiver dentro de casa, isole o ambiente e, quando possível, permita que ele saia sozinho;

Acione a Unidade de Vigilância de Zoonoses para orientação e manejo;

Em caso de contato direto, lave o local com água e sabão por cerca de 15 minutos;

Procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação;

Se um cão ou gato tiver contato com um morcego, mantenha o animal sob observação e procure orientação da Zoonoses;

Mantenha a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia.