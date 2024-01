Colaboradores de O Liberal participam de ginástica laboral na sede do jornal

Colaboradores do Grupo Liberal participaram, nesta quinta-feira (11), de uma ginástica laboral nas dependências do jornal O Liberal. O objetivo é proporcionar ao funcionário uma melhor utilização de sua capacidade funcional por meio de exercícios de alongamento, de prevenção de lesões ocupacionais e dinâmicas de recreação.

Coordenadora de Gestão de Pessoas de O Liberal, Renata Souza falou sobre essa iniciativa. “Nós estamos vivenciando o janeiro branco, mês da saúde mental. E, principalmente o início do ano, onde as pessoas sempre têm o sentimento de iniciar o ano mais saudável, decidimos fazer uma parceria com a academia Mega Training, que está localizada nas proximidades do jornal, para incentivar os funcionários e estimulá-los a iniciar atividade física, que é um dos recursos que ajuda bastante na saúde emocional e física”, afirmou.

Ela explicou que os professores estão percorrendo todos setores do jornal para fazer a ginástica laboral. “Nosso objetivo é buscar esses tipos de serviços com frequência em todos os meses do ano”, acrescentou.

A professora de musculação e instrutora de pilates Simony Brasil, da Academia Mega Training, disse que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de encontrar um tempo durante a jornada de trabalho para fazer atividade física. “Então a atividade laboral, a ginástica laboral, preza isso. Dentro do ambiente de trabalho é um tempo curto para não interromper produção, para não atrapalhar a entrega dos trabalhos, os prazos”, disse. “Um tempo bem curto de 10 a 15 minutos. E ajuda na oxigenação do cérebro, melhora o fluxo sanguíneo, ajuda na concentração. Também ajuda no foco, nas ideias e também na socialização dos setores”.

Simony Brasila disse ser importante ter a orientação de um profissional, mas que os alongamentos podem ser feitos durante o horário de trabalho. “É até recomendado que se faça para quem trabalha muito tempo sentado fazer os alongamentos, principalmente cervical e lombar”.

Coordenadora adjunta de mídias sociais de O Liberal, Gisa Smith participou da atividade. “Ter informações sobre como alongar e manter a postura correta durante a jornada de trabalho é muito importante num cenário onde trabalhamos 100% sentados diante da tela do computador”, disse. “Essas atividades internas nos auxiliam a nos preocupar mais com o corpo, tentar estimular atividade física, e além disso, promove um momento de descontração entre os colegas”, afirmou.