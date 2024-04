Clube do Pesquisador Mirim abre inscrições para estudantes do ensino fundamental de Belém

Alunos do 4° ao 9º ano, do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Belém poderão participar do Projeto Clube do Pesquisador Mirim (CPM) 2024, que promove o acompanhamento de pesquisas realizadas no Museu Emílio Goeldi e os primeiros contatos de estudantes com métodos e técnicas científicas. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (8) e vão até o dia 19 de abril, no horário de 8:30 às 16:30.

Neste ano, serão preenchidas 60 vagas, distribuídas em três grupos. As atividades propostas são realizadas semanalmente, por meio de experimentos e observações, utilização de material bibliográfico, vídeos, jogos e kits didáticos.

Mais de 4.500estudantes participaram diretamente do CPM ao longo de 27 anos de atividades. A seleção dos estudantes está baseada na proposta pedagógica do Projeto Clube do Pesquisador Mirim, onde os instrutores atuam como facilitadores do processo do trabalho de pesquisa, cabendo aos alunos desenvolver as etapas de investigação, por meio de atividades em grupo.

O que precisa saber para participar da seleção do CPM?

O período das inscrições será de 08 a 19/04 no Prédio do Serviço de Educação (Parque Zoobotânico Museu Goeldi, com entrada pela travessa 9 de Janeiro) por um responsável, com ou sem a presença do candidato. Não será disponibilizada inscrição on-line. O horário de inscrições será das 8:30 às 16:30.

No ato da inscrição deverá ser apresentado somente um documento (boletim escolar do ano anterior, carteira de estudante, ou declaração da escola) que comprove se a série do candidato é compatível com o grupo escolhido e preencher uma ficha de inscrição com os dados atualizados (nome, nome do responsável, escola, endereço e fone para contato).

Como será realizada a seleção dos pesquisadores mirins novatos?

O processo seletivo será realizado em duas etapas:

1. Entrevista Oral: os alunos serão entrevistados por dois avaliadores, com duração máxima de 30 minutos. Nesta etapa serão submetidos a uma entrevista oral com rodadas de perguntas referentes ao seu conhecimento sobre o Clube do Pesquisador Mirim, o Museu Goeldi, sobre o assunto a ser desenvolvido pelo grupo escolhido e seu interesse e disponibilidade de participar do Clube.

2. Atividades em grupos de trabalho: a segunda etapa tem como objetivo observar os entrevistados em uma situação de grupo. Para isto serão apresentados recursos e linguagens variadas onde participarão de dinâmicas de grupo, considerando o tema escolhido e apresentarão aos demais concorrentes.

Quais os critérios para a seleção?

Serão considerados diversos fatores, uma vez que além do conhecimento prévio do que é o Projeto, serão observadas suas participações em grupos de trabalho, a receptividade nas atividades propostas, a motivação e liderança para realizar o trabalho em grupo, a cooperação, além da coerência e domínio das ideias apresentadas

Que assuntos são abordados no processo seletivo?

1. Ciência/ Amazônia/Museu Goeldi.

2. O Projeto “Clube do Pesquisador Mirim”

3. Conhecimento prévio do assunto que será trabalhado no grupo ao qual se inscreveu.

Como será realizada a seleção dos pesquisadores mirins veteranos?

Será realizada uma prova escrita ao candidato e uma avaliação (aplicação de questionário) do instrutor do grupo em que o pesquisador mirim já participou.

Qual o tempo de duração do Processo Seletivo?

As etapas de avaliação dos alunos serão realizadas num período de no máximo três (3) horas.

Quanto aos produtos do CPM-2024

É importante ressaltar que a partir da inscrição no Clube, o responsável pelo aluno inscrito estará ciente de que todos os materiais produzidos pelos grupos do CPM 2024 (cartilhas, aplicativos kits e jogos educativos) serão de propriedade do Museu Paraense Emílio Goeldi, dando direito de sua utilização para quaisquer fins.

Para mais informações sobre as etapas de inscrição e avaliação, assim como sobre a divulgação da lista de aprovados, matrícula, pagamentos e encontros dos grupos, clique aqui para conferir o edital completo.