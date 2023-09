Círio Solidário atende 800 pessoas e recebe 400 cestas básicas

Os moradores da região episcopal de Sant’ana receberam na manhã deste sábado, 02, a terceira edição de 2023 do Círio Solidário, no Santuário de São Judas Tadeu. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou cerca de 800 atendimentos de todo o tipo e recebeu 400 cestas básicas, que serão distribuídas posteriormente no Santuário. A Imagem Peregrina visitou o espaço. A próxima edição será realizada no dia 04 de novembro e será a última deste ano.

Para a realização do evento, a Diretoria da Festa de Nazaré contou com o apoio da equipe de saúde da Guarda de Nazaré, Funpapa, Cruz Vermelha, Cesupa, Unama, Esamaz, Fibra, Polícia Civil, Defensoria Pública, Prefeitura de Belém, entre outros.

“A cada edição do evento procuramos ampliar o número de parceiros para que mais serviços sejam oferecidos, gratuitamente. Nesta edição teremos avaliações odontológicas realizadas pela Fibra e, posteriormente, as pessoas que precisarem podem dar continuidade ao tratamento na faculdade”, conta Rodolfo Kalume, responsável pela comissão interna de novos projetos (COINP), da Diretoria da Festa.

Dentre os serviços disponibilizados estiveram verificação de sinais vitais e orientações de saúde, atendimentos médicos (gastro, oftalmologia, geriatria, clínica geral, dermatologia, ginecologia, pediatria); consultas de avaliação odontológica; consultas de enfermagem para hipertensos e diabéticos; ação de higienização e orientação bucal; avaliação e orientação nutricional; emissão de documentos; vacinação; procedimentos estéticos (corte de cabelo, limpeza de pele, design de sobrancelhas e massoterapia); testes rápidos (HIV, hepatites b e c, sífilis).

Em duas edições, realizadas neste ano, foram realizados mais de 800 atendimentos para emissão de documentos, cerca de 1000 atendimentos médicos, mais de 200 atendimentos estéticos, e 740 cestas básicas distribuídas.

Em 2022 foram quatro edições que ofertaram 4.100 atendimentos médicos, 1.100 documentos emitidos, 330 atendimentos jurídicos e mais de 3.000 cestas básicas doadas. Desde 2020, a DFN conseguiu produzir com o dinheiro e alimentos arrecadados através de doações, mais de 10 mil cestas básicas que beneficiaram as paróquias das regiões onde ocorreram as ações.