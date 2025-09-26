Círio 2025: Corpo de Bombeiros realiza vistoria para liberação do Parque Ita ao público em Belém

O Corpo de Bombeiros está realizando, na manhã desta sexta-feira (26), uma vistoria no parque ITA, em Belém. O intuito é garantir a segurança da população que visitará a atração, uma das mais esperadas do período do Círio na capital paraense.

A vistoria abrange a parte estrutural, elétrica e de segurança dos brinquedos e instalações. Os bombeiros irão conversar também com o gerente do empreendimento. O intuito é oferecer a melhor seguridade possível para todos que frequentarem o parque.

O responsável técnico pela vistoria, Capitão R. Feio explicou que o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros será feito com muita tranquilidade, minuciosidade e será demorado. Tudo para garantir a segurança dos milhares de brincantes que irão para o ITA. Além de vistoriar os brinquedos, os bombeiros também conversarão com a equipe de funcionários do parque sobre as adequações necessárias.

“Estamos aqui, como de tradição, não somente para fazer a vistoria, mas também para utilizar os brinquedos e verificar se realmente estão dentro da conformidade de normas. Essa vistoria dura, em média, uns dois dias. Se houver necessidade, retornamos outros dias para entregar o parque em funcionamento e em conformidade com a segurança”, comunicou.

Liberação

Conforme o Capitão R. Feio, a previsão da liberação do parque para iniciar o funcionamento depende do que for constatado na vistoria.

“Tudo depende da nossa vistoria, que leva em média umas três horas de vistoria. E através disso nós vamos detectar se vai haver necessidade de passar por algum ajuste, para retornarmos em um próximo dia. O importante é entregar o parque em boas condições, com normas de segurança para todos.

O Capitão R. Feio ainda explicou que as obras que são realizadas para receber a população para o Círio de Nazaré iniciam cerca de 30 dias antes. “A vistoria é realizada especificamente na estrutura, aterramento, parte elétrica, questão de saídas de emergência e extintores. Justamente para que possa oferecer, se houver necessidade de uso, a segurança para todos. Aqui no parque, a parte elétrica e de aterramento é onde nós temos a maior passagem de público. Mas, na verdade, é um conjunto de tudo”, disse.

Funcionamento

O gerente do Parque ITA , Geraldo Costa, que está há 33 anos à frente do empreendimento, está preparado para as adequações que serão solicitadas pelo Corpo de Bombeiros. Neste ano serão 18 brinquedos para o público. Dentre algumas correções que serão feitas, estão itens como uma tampa de bueiro, uma escadaria e uma rampa. A administração do parque sempre acata as recomendações dos bombeiros.

“É normal ficar alguma coisa que a gente trabalha dentro da normalidade. Às vezes os bombeiros passam e têm uma outra visão, mais técnica. Com certeza, não só esse ano, como nos anos anteriores, nós acatamos o que eles pedem. Nós costumamos resolver as coisas de forma lógica e óbvia, porque os bombeiros realmente têm um olho clínico em cima das coisas”, disse.

Há grande expectativa para a visitação, tanto durante o Círio de Nazaré quanto para a COP30, esperando um fluxo de pessoas tão bom quanto nos anos anteriores. De acordo com Geraldo, a equipe do parque é altamente capacitada para a montagem e transporte dos brinquedos, garantindo a segurança do público.