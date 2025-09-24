Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio 2025: Basílica de Nazaré terá missas em Inglês, Espanhol, Francês e Libras

A Basílica Santuário de Nazaré irá realizar as missas especiais para o Círio de Nazaré e para a COP 30

Ayla Ferreira*
fonte

Além das celebrações, haverá também visitas guiadas no Memorial de Nazaré e confissões nos idiomas. (Foto: Divulgação / Basílica Santuário de Nazaré)

A Basílica de Nazaré terá missas em cinco idiomas durante o Círio de Nazaré e a COP 30, como forma de acolher os turistas estrangeiros, que poderão vivenciar as celebrações nas próprias línguas. A novidade visa garantir um intercâmbio cultural rico e significativo em um momento que a cidade atrai os olhares do mundo. Durante o período dos dois eventos, serão realizadas missas em inglês, espanhol, francês e em libras, além do português.

VEJA MAIS

image Círio da Assembléia Paraense será nesta sexta (26), com visita da imagem de Nossa Sra. de Nazaré
A programação terá início no Pórtico da João Paulo II (Sede Campestre)

image Círio 2025: confira a programação completa da festividade
O início do festejo é marcado pela Missa dos Comunicadores, no dia 06 de outubro, e encerra com o Recírio, marcado para 27 de outubro

No contexto da COP30, onde líderes, ativistas e visitantes de diversas nacionalidades estarão reunidos para discutir o futuro do planeta, a ação ganha busca mostrar que a espiritualidade, fé e a sustentabilidade podem caminhar juntas, com empatia e diálogo. Além das celebrações, haverá também visitas guiadas no Memorial de Nazaré e confissões nos idiomas.

Confira a programação

Missa em idiomas para o Círio de Nazaré 
29/09: Missa em Português e Libras, às 19h30; 
01/10: Missa em Francês, às 19:30; 
02/10: Missa em Inglês, às 19:30; 
03/10: Missa em Espanhol, às 19:30.

Missas em idiomas para a COP30 
03/11: Missa em Português e Libras, às 19h30; 
10/11: Missa em Espanhol, às 19:30; 
15/11: Missa em Inglês, às 19h; 
21/11: Missa em Francês, às 19:30.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

basílica de nazaré

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda