Círio 2025: Basílica de Nazaré terá missas em Inglês, Espanhol, Francês e Libras

A Basílica de Nazaré terá missas em cinco idiomas durante o Círio de Nazaré e a COP 30, como forma de acolher os turistas estrangeiros, que poderão vivenciar as celebrações nas próprias línguas. A novidade visa garantir um intercâmbio cultural rico e significativo em um momento que a cidade atrai os olhares do mundo. Durante o período dos dois eventos, serão realizadas missas em inglês, espanhol, francês e em libras, além do português.

No contexto da COP30, onde líderes, ativistas e visitantes de diversas nacionalidades estarão reunidos para discutir o futuro do planeta, a ação ganha busca mostrar que a espiritualidade, fé e a sustentabilidade podem caminhar juntas, com empatia e diálogo. Além das celebrações, haverá também visitas guiadas no Memorial de Nazaré e confissões nos idiomas.

Confira a programação

Missa em idiomas para o Círio de Nazaré

29/09: Missa em Português e Libras, às 19h30;

01/10: Missa em Francês, às 19:30;

02/10: Missa em Inglês, às 19:30;

03/10: Missa em Espanhol, às 19:30.

Missas em idiomas para a COP30

03/11: Missa em Português e Libras, às 19h30;

10/11: Missa em Espanhol, às 19:30;

15/11: Missa em Inglês, às 19h;

21/11: Missa em Francês, às 19:30.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades