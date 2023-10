Círio 2023: unidade de vacinação e testagem começa a funcionar nesta quarta, ao lado da Basílica

Durante o período da quadra de festividade do Círio de Nazaré 2023, uma unidade móvel da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai disponibilizar serviços de imunização contra algumas doenças e de testagens para covid-19 aos romeiros e turistas que visitam a capital. Será instalada ao lado da Basílica de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém. E começa nesta terça-feira (03), com atendiementos de segunda a sexta, das 15h às 21h; e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.

A ação será realizada entre os dias 3 e 21 de outubro com a disponibilização de oito tipos de vacinas e teste para covid-19 somente a pessoas que apresentarem sintomas gripais, como tosse, coriza, febre e dor de garganta. Os interessados em receber as vacinas deverão levar suas carteiras de vacinação.

Durante a permanência da unidade móvel ao lado da Basílica, serão disponibilizadas as seguintes vacinas: contra covid-19 para adultos (bivalente); contra Covid-19 a crianças (Pfizer pediátrica); contra difteria e tétano (DT); contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral); hepatite B; Influenza e febre amarela, além de imunizantes contra HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

A ação da Sespa agrega um trabalho conjunto de técnicos da Diretoria de Vigilância em Saúde, do 1º Centro Regional de Saúde da Secretaria (1º CRS) e do Laboratório Central do Estado (Lacen), além do apoio da Arquidiocese de Belém e da Secretarias de Saúde de Belém e de Ananindeua.

Dias sem atendimento

Devido à grande concentração de pessoas nos dias 7, 8 e 22 de outubro, datas da Descida do Glória, da Trasladação, do Círio e do Recírio, não haverá atendimento na unidade móvel.

“Nossa expectativa é alcançar o maior número de pessoas, justamente para colaborar no alcance das metas de cobertura vacinal”, destaca a diretora do Departamento de Epidemiologia da Sespa, Danielle Nunes, ao mencionar ainda que as pessoas devem levar suas carteiras de vacinação para a ocasião.

Serviço:

Ação de vacinação e testagem para covid-19

Data: 03/10/23 a 21/10/2023

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, na lateral da Basílica de Nazaré

Horários: Segunda a Sexta: 15h às 21h

Sábado e Domingo: 9h às 21h