Círio 2023: devotas de Nossa Senhora de Nazaré já se dedicam aos preparativos para a festividade

Um pouco mais de um mês para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré e os preparativos já iniciam na casa de devotos. Esse momento pré-círio é vivido de forma intensa, trabalhosa, mas também de prazer aos que dedicam seu tempo para esse período de devoção e fé. A reportagem conversou com devotas que mantêm a tradição e que vivem a festa nazarena de forma profunda.

Da esquerda para a direita: Paula Figueira, Arminda Pinho e Creusa Maria de Castro (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Dona Arminda Pinto, 85, é funcionária pública aposentada e já conhecida pela devoção por Nossa Senhora de Nazaré. Amiga da imprensa paraense, todos os anos ela abre as portas do apartamento para abrigar jornalistas em sua sacada, que estão em busca da melhor imagem da berlinda.

Mas além da imprensa, o apartamento de Arminda também é lotado por familiares e amigos. Por muitos anos, ela recebeu a visita ilustre de Dom Vicente Zico, que também ocupava a sacada abençoando os fiéis. "Dom Vicente era meu afilhado, ele frequentava a minha casa antes de ser arcebispo e todos os anos eles via a passagem da santa aqui do apartamento. É uma felicidade para mim", detalha a devota.

Arminda Pinho (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O envolvimento de dona Arminda com a festa religiosa é intensa. Ela mora há 40 anos no edifício Manoel Pinto e parte desses anos é responsável em realizar as peregrinações pelos apartamentos do edifício. Ela diz que mantém a tradição e ao longo dos anos vai envolvendo mais pessoas.

"Estamos em uma expectativa para mais um ano viver essa festa. Um desses momentos que vivemos é a peregrinação, que é uma tradição que a gente mantém, pois é um momento de oração, de preparação, mas também de confraternização. Ou seja, é tudo o que representa o Círio de Nazaré. O mundo precisa de oração, fé e celebração", destaca a devota de Nossa Senhora de Nazaré.

A moradia no edifício Manoel Pinto tem todo o significado para a dona Arminda, pois é um local privilegiado para viver esse momento religioso. “Sempre foi meu sonho desde criança morar na avenida Nazaré, mas meus pais não tinham condições e eles diziam que era impossível, mas eu trabalhei e foi um sonho que realizei de morar aqui”, conta dona Arminda.

E quem acompanha a dona Arminda nessa ação de peregrinação é a pedagoga Paula Figueira, que é vizinha e também devota de Nossa Senhora de Nazaré. Paula está morando no Manoel Pinto desde 2020 e o propósito de morar no prédio está diretamente ligado com a devoção de fé em Nossa Senhora de Nazaré. "Eu morava no distrito de Outeiro com a minha família e meu marido também é devoto de Nossa Senhora de Nazaré e ele disse que só se mudaria de Outeiro se fosse para algum lugar que pudesse ter esse contato com Nossa Senhora", explica Paula.

Paula Figueira (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Até que de forma inesperada o marido de Paula encontrou o apartamento e identificou alguns sinais de que seria o lugar onde passaria a morar. "Eu me emociono muito quando conto essa história, por que as coisas aconteceram de forma natural e tudo encaixou como deveria ser. Nós recebemos a chave do apartamento no dia do meu aniversário e eu não tenho dúvida de que foi obra de Nossa Senhora", acrescenta a devota.

Hoje, Paula e o marido estão cada vez mais envolvidos com ações dedicadas à Nossa Senhora de Nazaré e fazem parte do grupo de organização das peregrinações ao lado de dona Arminda. "O meu marido é quem faz o manto. Então, esse momento é de dedicação e preparação para essa festa religiosa tão importante para as nossas vidas", acrescenta Paula.

A artesã Creusa Maria Almeida de Castro, 81, que também é amiga de dona Arminda há quase duas décadas, é mais uma devota que se envolve com as ações da peregrinação do edifício Manoel Pinto. Ela diz que é mais um ano que vive a expectativa de vivenciar o Círio de Nazaré. Ela diz que a história com Nossa Senhora de Nazaré surgiu quando ela tinha 17 anos, quando se mudou para Belém.

“Eu morava em Recife e me mudei para Belém com minha tia. Vim e aqui comecei a minha vida e estou até hoje. Já morei em vários cantos do Brasil, mas entre idas e vindas sempre voltava para Belém. Esse elo com a cidade tem a ver com Nossa Senhora, pois ela sempre me abençoou”, comenta Creusa Maria.

Creusa Maria de Castro (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Ela também ajuda as amigas Arminda e Paula nessa jornada as peregrinações pelo edifício Manoel Pinto. Nesse período que antecede o Círio de Nazaré os devotos vivem uma programação extensa. No último dia 21 de agosto ocorreu a Missa do Mandato, que abençoou as imagens que irão peregrinar nas novenas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração foi presidida na noite pelo reitor da Basílica Santuário, padre Francisco Assis. A Missa do Mandato marca oficialmente o primeiro ato da festividade Nazarena.

Neste mês de setembro, a programação reúne uma série de eventos, entre eles o lançamento do Arraial de Nazaré, a Manhã dos Eleitos, Concurso de redação e entre outros eventos.