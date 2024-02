Circuito Icoaraci Folia segue com shows até quarta-feira de Cinzas

A segunda edição do Circuito Icoaraci Folia segue com programação até a quarta-feira de Cinzas. Os foliões aproveitaram a festa com o Trio Elétrico, que começou a atração com o público infantil, Bonde da Alegria, Axé & Cia. Carimbó Batucada Misteriosa, Gêm Rodrigues e MC Dourado encerraram a programação de domingo.

Nesta segunda-feira, 12, às 18h, Jeff Moraes convida Leona Vingativa, que serão seguidos por Steve Pegador, e depois dele o Big Band DBL. Mais tarde é a vez do Super Pop New Generation, e o Marquinho Duran encerra a noite.

Na terça-feira,13, o Tio Elétrico é palco de Thiago Costa, às 18h, seguido de Vêm pro Rolê, e depois deles Miro Marks Forró Nu 12, às 22h, Victória Pinheiro. Nesse dia, a grande vencedora do Grammy Latino, Gaby Amarantos encerra a noite.

Carnaval é uma expressão da cultura popular, diz agente distrital

O agente distrital de Icoaraci, Grégorio Neto, disse que o carnaval tem uma significativa relevância social e é uma expressão da cultura popular. “O Circuito Icoaraci Folia promete ser plural, diverso e democrático. E também vai garantir à população o direito à cidade, que é quando todos e todas participam da utilização do espaço urbano, sem que ninguém seja excluído, especialmente as minorias e os que vivem nas periferias", afirmou.

O carnaval também causa um grande impacto econômico na região. O comerciante Paulo Oliveira tem um empreendimento no ramo alimentício em Icoaraci, localizado no bairro da Ponta Grossa, onde passará o Circuito Icoaraci Folia. Para ele, o período do carnaval é muito esperado, aumentando o fluxo de pessoas e também o faturamento.

"A nossa preparação está muito intensa, pois este é o momento mais aguardado do ano aqui. Aumenta muito o fluxo de pessoas. Então existe um preparo durante o ano, com um abastecimento diferenciado de bebida e de comida. Nesse período, aumentamos o número de funcionários no atendimento para suprir a demanda", comentou.

O carnaval em Icoaraci contará com a atuação intensificada dos agentes de segurança pública municipais e também estaduais: Guarda Municipal de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Programação completa:

Segunda 12/02

16h - Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade)

18h - Steve Pegada

20h - Big Band DBL

22h - Super Pop New Geration

00h - Markinho Duran

Terça 13/02

16h - Thiago Costa

18h - Vem Pro Rolê

20h - Miro Marks

22h - Victoria Pinheiro

00h - Gaby Amarantos

Quarta 14/02

14h - Rabo do Peru

16h - Mizerê