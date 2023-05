CIIR completa cinco anos com quase um milhão de atendimentos em Belém

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), localizado em Belém, celebra, na próxima terça-feira (30), cinco anos de implantação. O espaço proporciona assistência de alta complexidade a pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Ao longo desses anos foram realizados quase um milhão de atendimentos. O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A diretora executiva da instituição, Rejane Xavier, destaca o modelo de gestão inovador, de qualidade, seguro e humanizado, com foco no cuidado centrado na pessoa. “São cinco anos reabilitando vidas e construindo histórias impactantes e de sucesso. O CIIR está a serviço das pessoas de uma forma singular, através da assistência centrada na pessoa, pois além do atendimento especializado e humanizado, buscamos restabelecer os nossos usuários com foco nas necessidades individuais e de forma integrada, associado a um conceito mais amplo de saúde”, destaca.

Entre os usuários atendidos pelo Centro de Reabilitação está o pequeno Gabriel, de 6 anos, filho de Denise Lima, 31, moradores do município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Há cinco anos, eles fazem a rota para realização do tratamento da criança na capital. Apesar de alguns desafios, a mãe reforça o sentimento de gratidão pelo desenvolvimento clínico do filho em reabilitação, diagnosticado com paralisia cerebral.

“Antes de chegar ao CIIR, o meu filho não se sentava, não engatinhava e até o simples ato de comer levando a colher à boca, não conseguia realizar. Com a interação entre a equipe multiprofissional, hoje, o Gabriel está muito melhor. Os terapeutas conversam comigo e me ensinam a realizar alguns exercícios em casa para que tenha um ganho de resultado terapêutico mais rápido. Parabéns a todos que fazem o CIIR”, comemora.

A jovem Ana Clara Nunes, de 23, sofreu uma lesão medular que causou paraplegia provocada por um acidente automobilístico, em 2019. Ela está há dois meses em acompanhamento terapêutico no centro. “Depois do acidente, tive um 'baque' quando recebi o diagnóstico. A minha rotina mudou bruscamente, mas a cada sessão de terapia aqui no CIIR, os profissionais me acolhem de tal maneira que vou deixando a vida fluir e, desta forma, vejo que o projeto é uma reabilitação para o meu bem-estar”, garante.

Além de acolher e ajudar na evolução da qualidade de vida de reabilitandos, o CIIR também é suporte aos profissionais que ajudam a desenvolvê-la. É o caso do fisioterapeuta Luiz Monteiro, que há cinco anos atua no centro de reabilitação. “É uma experiência maravilhosa porque recebemos usuários de todos os municípios, inclusive, fora do Pará, então, além de experiência profissional, o CIIR proporciona uma formação humana. É um local enriquecedor que acolhe várias histórias de vida”, revela.

Em cinco anos, a equipe multiprofissional do CIIR realizou 205.216 atendimentos ambulatoriais, mais 449.577 na reabilitação, 61.722 atendimentos em Odontologia, 256.013 exames realizados, promovendo também 26.768 assistência na Oficina Ortopédica, além de fechar com mais 450 aparelhos auditivos entregues, somando um número total de 999.746 atendimentos à população paraense, atingido assim, 98,80% o índice de satisfação dos usuários.

Tecnologia

Ao longo de metade de uma década, o centro conquistou vários avanços com destaque à terapia de Realidade Virtual (RV), uma plataforma fornecida e operada por um psicoterapeuta, capaz de permitir à pessoa, em um ambiente controlado, vivenciar experiências com alto grau de realidade, projetando para diferentes ambientes e cenários. Outro projeto pioneiro foi o "Hardware for Good", uma parceria entre a Fundação Dorina Nowill para Cegos e o Google, que elimina barreiras de comunicação e promove acesso ao universo digital, ampliando a acessibilidade, a partir de agora, na palma da mão, para os usuários cegos ou de baixa visão, assistidos pelo CIIR.

Premiações

O modelo de gestão e as dinâmicas aplicadas pelo CIIR no tratamento da pessoa com deficiência já renderam ao centro destaque internacional em eventos como a “Conferência Internacional Planetree 2022 Sobre os Cuidados Centrados na Pessoa”. O CIIR também manteve a certificação canadense Qmentum International IQG, com selo Acreditado Diamante, com o reconhecimento pela excelência de gestão. Em dezembro do ano passado, a instituição recebeu a Menção Honrosa do prêmio “Amigo do Meio Ambiente 2022”, concedido pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, a serviços em saúde que desenvolvem projetos sustentáveis.

Expedições

O CIIR é integrante no projeto do Governo do Estado denominado de expedição “Saúde por todo Pará em territórios indígenas”, que promove as ações de saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (Dsei Guatoc), na cidade de Paragominas, no sudeste estadual, e no município de Santarém, no Oeste do Pará. Nas duas expedições, o CIIR realizou mais de 600 atendimentos.

Serviço

O CIIR funciona na avenida Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém.

Os usuários podem ter acesso aos serviços por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Mais informações: (91) 4042.2157 / (91) 4042.2158 / (91) 4042.2159