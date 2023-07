Cientista paraense mirim é reconhecida como uma das crianças mais talentosas do mundo

A estudante paraense Isabella Fernanda Araújo, de 11 anos, recebeu o título de uma das crianças mais talentosas do mundo pela International Star Kids Awards — o reconhecimento é concedido para crianças que possuem habilidades excepcionais. A pequena foi reconhecida por possuir aptidão em diversas áreas do conhecimento, conforme a instituição na categoria STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics). A família recebeu a notícia do reconhecimento global no último sábado (15). Ela já contém títulos como Cientista Júnior pelo Instituto Nacional Leva Ciência (Inalc).

Isabella é a única criança paraense ganhadora do prêmio, como conta a mãe dela, Larissa Gomes. “Ficamos muito felizes. Por ser um prêmio Internacional com tantas crianças com habilidades excepcionais. Ela ter sido selecionada foi de grande emoção para todos nós. Até o momento a única paraense. Isabella é uma criança apaixonada pelo mundo científico desde bem pequena. Entre 4 a 5 anos, sempre teve interesse nas áreas STEAM”, diz.

“Ela [Isabella] ficou muito feliz [quando ganhou o prêmio]. E como ela disse quando ganhou o prêmio: ‘com este prêmio vou conseguir incentivar mais crianças, jovens e, principalmente, meninas a conhecerem e terem acesso ao mundo científico’. Ela sempre enfatiza: ‘a educação muda vidas. E através dela que vamos conseguir realizar nossos sonhos e transformar o mundo em um lugar melhor’.”, lembra a mãe de Isabella.

O gosto de Isabella pela ciência já vem de anos, lembra Larissa. “Na pandemia, se intensificou em busca de aprofundar os conhecimentos nessas áreas. E, nessas buscas por cursos, encontrou pelo instagram o Instituto Nacional Leva Ciência onde me pediu que eu inscrevesse ela. Então, ela participou do Processo Seletivo e passou. Isabella também faz vários cursos na Agência Espacial Brasileira e outras instituições de ensino nas áreas de astronomia, astrofísica, cosmologia, astroquímica, astrobiologia, etc”, conta Larissa.

A cientista mirim já tem vários prêmios e reconhecimentos. Isabella já conquistou 33 premiações em olimpíadas científicas nacionais e internacionais, é caçadora de asteroides com 12 detecções em preliminares, já participou de concursos no Centro de Ciências e Planetário do Pará, além de ser a primeira criança mundial a se tornar astronauta análoga. Todos esses títulos e reconhecimentos foram enviados ao International Star Kids Awards, como comprovação do talento de Isabella, trazendo assim mais uma premiação para ela.

Além disso, Isabella é palestrante, pesquisadora de projetos científicos, cientista cidadã da National Aeronautics and Space Administration (Nasa), astrônoma amadora, divulgadora científica mirim, campeã na criação de foguete virtual e possui formação em Iniciação Científica pela Amazon Scientists.

Pesquisa

Em agosto de 2022, Isabella teve uma pesquisa aprovada para ser publicada em uma revista internacional americana. O trabalho, com o tema “Fungos na Microgravidade”, foi desenvolvido pelo Inalc. Na época, a mãe da pequena cientista contou à Redação Integrada de O Liberal que Isabella tem o desejo de ajudar a humanidade a colonizar Marte. Ela ainda contou que a menina deseja se tornar engenheira espacial.

“Os seus planetas favoritos são Marte e Saturno. A Isabella quer construir foguetes, satélites, além de querer ajudar a humanidade a colonizar Marte. Outra motivação é sobre querer contribuir para o desenvolvimento aeroespacial no planeta e incentivar outras crianças e jovens”, disse a mãe, em entrevista na época.

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)