Chuvas e ventos fortes derrubam mais uma árvore em Belém

A forte chuva acompanhada de ventania que atingiu Belém na quinta-feira (20) pode ter causado a queda de mais uma árvore na cidade. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (21) mostra um vegetal tombado na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor.

Esse é o segundo registro de queda de árvore em Belém. Ainda na quinta-feira (20), um vegetal de médio porte caiu na avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí, no bairro do Marco. A árvore, que pertencia ao Bosque Rodrigues Alves, ficou atravessada na pista, obrigando motoristas e pedestres a utilizarem a ciclofaixa para transitar pelo trecho.

Em ambos os casos, não há informações sobre feridos ou prejuízos materiais causados pelas quedas.