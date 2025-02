Chuva em Belém: confira dicas para evitar prejuízos no carro durante o inverno amazônico

Com a chegada do inverno amazônico, as chuvas se intensificam em Belém, aumentando os riscos de alagamentos e, consequentemente, os prejuízos para os motoristas por conta da invasão de água nos carros. A situação exige atenção redobrada, especialmente porque a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuva todos os dias ao longo de fevereiro na capital paraense. Diante desse cenário, especialistas recomendam que os condutores evitem enfrentar tempestades sempre que possível.

O mecânico Luan Oliveira, 35, explica que, neste período, aumentam os registros de casos de condutores com problemas nos veículos. E que os principais problemas estão relacionados ao motor, além de danos mecânicos e elétricos - podendo ocasionar curto-circuito, além de falhas de funcionamento no veículo. Além disso, freios e suspensão também podem ser prejudicados. Esses problemas podem gerar, inclusive, travamento das rodas e até mesmo comprometer a frenagem, trazendo riscos à segurança do condutor.

Mas os problemas podem ser ainda maiores, conforme detalha o mecânico: “Geralmente, quando o carro passa pelo alagamento, a água atinge o motor, que chega a puxar para dentro dele. E isso danifica todo o motor em si. Nestes casos, o motor para. E, em alguns casos, o condutor até força um pouco mais e gera um dano ainda maior ao veículo. Além disso, quando a água passa dentro para dentro do carro, é necessário fazer uma higienização geral, tirar o banco, tirar o tapete do veículo”, comenta.

Danos

Por conta do acúmulo de água, o carro também pode ficar infiltrado e com mau-cheiro. Já com relação à parte elétrica, que também pode ser afetada, geralmente os danos são percebidos com as manutenções. “O resto vai aparecendo, como problemas na caixa de fusíveis, eletroventilador, na parte de faróis e nas fiações. Tudo vai ter um dano ao longo do tempo”, relata o mecânico, que também é responsável por um estabelecimento de manutenções veiculares e revela que a procura pelos serviços crescem no inverno.

“Diante dos alagamentos, o correto é que os condutores pararem e não forcem o carro. É importante parar e chamar um guincho, que seja acionado um profissional que tire a retirada do veículo do local. Para, assim, fazer a manutenção preventiva. Depois do alagamento, o corretor é fazer a troca de todos os filtros do carro. E ainda, a troca de óleos e todo o resto da manutenção como medida de prevenção. Conforme o tempo passar, podem ser feitas outras”, completa Luan.

Além disso, neste período chuvoso, antes mesmo de enfrentar alagamentos, Luan recomenda que revisões sejam feitas com frequência: “Nesta época, as pessoas devem fazer manutenções nos filtros, verificar os pneus. E o valor dos serviços para reparar esses danos podem variar muito de cada caso. O correto é fazer uma análise. Não tem como avaliar quanto o cliente vai gastar se não avaliarmos cada caso”, destaca o mecânico.

Surpresa

Quem já passou por surpresas no trânsito em meio aos alagamentos na cidade foi a técnica de enfermagem Elaine Brígida, de 46 anos. Ela conta que sempre toma os cuidados necessários para evitar ficar “ilhada” durante os temporais. “Sempre falo que quem tem carro tem alguma história para contar a respeito de alagamento, alguma surpresa. Uma vez, indo para o Ver-o-Peso, entrei por uma rua e, para minha surpresa, estava alagada e eu tive que encarar assim mesmo. Coloquei a primeira e fui atrás do ônibus que estava na minha frente”, relata ela.

Técnica de enfermagem Elaine Brígida, de 46 anos (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

“Dano no veículo por alagamento, graças a Deus, eu não tive, justamente porque consegui passar. Mas a gente fica bastante preocupada, porque pode ser de repente: entrar em uma via alagada e não saber qual é a surpresa que tem lá na frente. E a nossa cidade, nesse tempo, alaga muitas ruas, o que causa um transtorno muito grande. Às vezes, a gente precisa sair, mas geralmente prefiro evitar os alagamentos e espero o tempo melhorar”, completa Elaine, ao falar que sempre faz manutenções no carro.

Cuidados com os veículos em meio aos alagamentos:

Não forçar o carro em áreas alagadas; chamar um guincho

Trocar filtros e óleos após alagamento

Realizar manutenção preventiva com revisões frequentes

Verificar filtros e pneus antes do período chuvoso

Fonte: Luan Oliveira (mecânico)