Centro especializado em autismo, em Belém, está com 70% das obras concluídas

Com entrega prevista para o segundo semestre de 2023, o Centro Especializado em Atendimento do Autismo (Cetea) é parte de uma série de medidas tomadas pelo Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em prol das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Tea) e suas famílias. Criada na atual gestão em 2020, a Coordenação de Políticas Para o Autismo (Cepa) da Sespa vem assumindo um papel de pioneirismo em ações em benefício do segmento.

Com 70% das obras já concluídas em um investimento de R$ 3,3 milhões, o Cetea funcionará na travessa Presidente Pernambuco, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos, em Belém. A entrega da unidade marca uma nova fase dos serviços oferecidos na rede estadual para a comunidade autista. O Centro funcionará na travessa Presidente Pernambuco, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, em Belém.

A execução da obra no Cetea está incluída em uma série de iniciativas do Governo do Pará, viabilizadas pela Lei nº 9.061/2020, referente à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Peptea). Sancionada pelo governador Helder Barbalho em maio de 2020, a legislação também criou o Sistema Estadual de Proteção dos Direitos dos Autistas, que ampara o mapeamento referente às demandas de pessoas com autismo no Pará.

A Sespa mantém três Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) e outros quatro estão em obras. Nos Nateas são oferecidos serviços multiprofissionais que auxiliam no desenvolvimento de pessoas com autismo, com aplicação de protocolos aprovados cientificamente. Fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, arte-terapeutas e pedagogos trabalham em conjunto a partir da análise comportamental.

O Cetea, além dos serviços oferecidos pelos Natea para crianças, adolescentes, adultos e idosos autistas, também servirá como o primeiro centro formador profissional em autismo do país para funcionários da rede de saúde de todo o estado do Pará, acadêmicos e até para familiares e acompanhantes de pessoas com autismo.

A Coordenadora de Políticas Para o Austimo da Sespa, Nayara Barbalho, falou sobre o pioneirismo da ação do Governo do Estado: “Será um marco na história no campo do autismo em nosso país. Trata-se do primeiro laboratório de formação do Brasil para capacitar gestores, profissionais de saúde e a comunidade em geral na área. É um projeto de muito orgulho para nós”, declarou.

“Em todas as cidades do estado em que realizamos ações, a maior demanda que nos apresentam é de capacitação profissional. É preciso destacar que mesmo sendo uma ação do governo do estado, a capacitação também estará disponível para profissionais de saúde dos municípios, da federação e até da iniciativa privada”, acrescentou Nayara.

Obras recebem visita técnica

Na manhã desta quinta-feira (11), o novo espaço recebeu a visita da vice-governadora, Hanna Ghassan Tuma e do secretário de saúde pública, Rômulo Rodovalho. A visita foi conduzida pela coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho. Na ocasião, o secretário de saúde pública, Rômulo Rodovalho, avaliou o andamento das obras. “As obras já estão em estágio avançado, em breve será entregue mais um equipamento extremamente importante para a população Paraense”, destacou o titular da Sespa.

A unidade contará com um pavimento totalmente pensado para incentivar e promover o ensino, pesquisa e ações práticas sobre o autismo em diferentes contextos. O prédio terá laboratórios de formação, auditório, biblioteca, sala de aula, recursos de multimídia e quatros salas-espelho com sistema de escuta para os espaços de atendimento. Além disso, o prédio do Cetea contará com um espaço fixo de incentivo ao empreendedorismo inclusivo, iniciativa que a equipe da Cepa já leva de forma itinerante em diversas ações pelo Pará.

No pavimento de atendimento a pessoas com autismo, o Cetea terá a capacidade de receber mais de 150 usuários e contará com salas de integração sensorial, salas de terapia, laboratório de corpo e movimento, box de intervenção individual, salas de habilidades sociais e vocacionais e salas de atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD). São todos espaços que permitem um trabalho de excelência em atendimento a pessoas com autismo baseados em evidências científicas.

A vice-governadora, Hanna Ghassan Tuma, visitou todo o espaço e ressaltou a importância do centro. “Estamos muito ansiosos para entregar esse espaço que vai ser mais um marco para atendimento de pessoas com autismo, no Pará”.