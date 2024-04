Cemitérios Santa Izabel e São Jorge recebem mutirão de limpeza e manutenção

Os cemitérios Santa Izabel e São Jorge, em Belém, estão passando por um muirão de limpeza e cuidado desde a última segunda-feira (01). A ação está sendo realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Conforme informações divulgadas pela Agência Belém, a operação se estenderá poraproximadamente 45 dias, de acordo com a diretora de Necrópoles (Dane) da Seurb, Tatiana Mendes. “Já realizamos regularmente o cuidado com os cemitérios administrados pela Seurb, mas esse mutirão terá um reforço nas equipes, intensificando ainda mais esses serviços”, explicou a diretora.

Na questão da iluminação dos espaços, secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, também esclareceu que a manutenção da iluminação pública dos locais é feita por meio do Departamento de Iluminação Pública (DIP). Bem como, informa que a manutenção regular dos cemitérios é feita semanalmente com as equipes atuam na capinação, roçagem, retiradas de lixo e entulho das alamedas e no entorno das sepulturas.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)