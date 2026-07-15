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BELÉM

Cavalos são flagrados comendo lixo no bairro do Guamá, em Belém

O cenário preocupa residentes das áreas, além de condutores que passam pelas vias com o risco de acidentes

Saul Anjos

15 de julho de 2026 às 17:44

A imagem em destaque mostra os animais comendo lixo na calçada da Rua dos Mundurucus, próximo à travessa Barão de Mamoré.

A imagem em destaque mostra os animais comendo lixo na calçada da Rua dos Mundurucus, próximo à travessa Barão de Mamoré. ( Foto: Foto: Wagner Santana | O Liberal )

Três cavalos foram flagrados nesta quarta-feira (15/7) comendo lixo na calçada da Rua dos Mundurucus, próximo à travessa Barão de Mamoré, no bairro do Guamá, em Belém. Mais cedo, um deles havia sido visto se alimentando de resíduos sólidos perto de uma parada de ônibus na avenida Conselheiro Furtado com a José Bonifácio. O cenário preocupa residentes das áreas, além de condutores que passam por essas vias com o risco de acidentes.

Andreza Alves, jornalista e microempresária, de 30 anos, viu um dos cavalos próximo da casa dela. Na semana passada, ela tinha os visto na quinta (9/7), também perto de onde mora, na divisa entre os bairros do Guamá e de São Brás, e denunciado a situação. Porém, na ocasião, eram quatro cavalos. “Eles não pareciam maltratados, mas eles estão abandonados e, provavelmente, tentando sobreviver”, contou.

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Ela explicou que, após a denúncia, recebeu o relato de moradores de outros bairros, inclusive de amigos, de que o abandono de cavalos se repete em outros locais, como, por exemplo, no bairro da Cremação. Para Andreza, a presença desses animais em diferentes pontos de Belém tem aumentado neste mês de julho.

Cavalos Guamá
Foto: Wagner Santana | O Liberal
Foto: Wagner Santana | O Liberal

“Algumas pessoas tentam ajudar. O meu padrasto deu água, mas a gente sabe que não é o suficiente. É muito triste vermos situações assim acontecendo com frequência", destacou.  

 A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Belém e da Polícia Civil sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Cavalo resgatado na Cremação

A prefeitura informou ter realizado, na manhã desta quarta (15), o resgate de um cavalo, possivelmente abandonado nas ruas da Cremação. O animal, anteriormente acolhido temporariamente por uma moradora, foi resgatado por equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

De acordo com a Prefeitura de Belém, o equino foi transferido para a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), na qual irá passar por uma bateria de exames e posteriormente será encaminhado para adoção. Cinco pessoas já mostraram interesse em adotá-lo.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Animal ( Sepda), informou em comunicado que enviou equipes para o endereço das denúncias, mas os cavalos não foram localizados.

"A Prefeitura orienta à população que casos de maus-tratos e abandono animal devem ser denunciados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181", diz a nota.

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