Catadoras de alimentos recebem uma manhã de serviços na Ceasa nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira (9), cinquenta catadoras de alimentos que, diariamente, buscam no mercado da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), em Belém, o sustento de suas famílias puderam contar com um mutirão de serviços de saúde e lazer. Entre os serviços ofertados que elas receberam estiveram: corte de cabelo, massagem, limpeza de pele e esmaltação. E ainda, verificação de glicemia e pressão arterial, bazar com doação de roupas levadas pelas servidoras.

Houve também distribuição de brindes, sorteio de prêmios, lanche, palestras, brincadeiras e apresentação de vídeos motivacionais. Além disso, a caravana do Banco de Alimentos distribuiu a cada uma das catadoras presentes, uma variada cesta de hortifrútis repleta de frutas, verduras e legumes para incrementar o almoço de domingo. A iniciativa realizada, realizada no auditório do órgão, foi organizada pela gerência de projetos do “Banco de Alimentos” e “Cozinha Escola”.

Dos 213 catadores cadastrados pela Ceasa, 70 % são mulheres. A dona Maria de Nazaré da Silva, 72 anos, moradora do Barreiro, há 30 anos faz parte desse grupo que sobrevive do que leva da Central de Abastecimento. “Agradeço muito a Deus por passar mais um dia das mães com saúde, ao lado dos meus 7 filhos, 15 netos e 5 bisnetos . “É aqui que há anos a gente vem de todas as partes da cidade para buscar comida para nossas famílias”, disse Maria de Nazaré.

O mesmo sentimento é compartilhado por Maria da Glória Silva, de Marituba, que há quatro anos busca alimento para os três filhos e o neto. “Saio de casa às 4h30 da manhã, duas vezes na semana, para estar aqui selecionando tudo o que é possível levar pra casa. Com as frutas eu ainda faço chopp pra vender. Decidi fazer minha própria renda com o que consigo por aqui. Da Ceasa eu levo o que comer e ainda vender”, contou Maria da Glória.

O presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, acredita na importância das políticas públicas que o Governo do Estado tem oferecido à população. “Nossa missão é justamente essa: fazer a diferença e nunca esquecer o nosso entorno, onde nós estamos inseridos. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de trazer projetos sociais para as mães carapirás, que estão diariamente na Ceasa coletando alimentos para ver o que podem arrecadar pra levar pras suas mesas. Então decidimos homenageá-las nesta data tão especial, para que elas se sintam acolhidas e motivadas, por fazerem parte do nosso dia a dia, do nosso ambiente de trabalho. Então estamos aqui doando o nosso melhor, em nome do nosso governador Helder Barbalho, cuja gestão sempre se preocupa com a valorização das pessoas”, ressaltou.

Para a gerente de projetos da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Fábia Barata, os momentos vividos nessa ação foram intraduzíveis. “Quando pensamos em realizar esse evento, não imaginávamos o quanto iríamos tocar no coração dessas mulheres. Cada expressão, cada reação delas ao entrarem no auditório e verem o que tinha sido preparado com tanto cuidado e amor, foi nossa maior recompensa. Já estamos pensando em outras ações com esse público dos catadores da Ceasa para capacitação e valorização desse ramo de atividade aqui dentro”, anunciou.