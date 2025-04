Castanhal Junino: evento vai agitar a cidade com shows, cultura e prêmio de R$ 80 mil

Entre os dias 1º e 6 de julho, o Parque de Exposições de Castanhal, no nordeste paraense, será o centro das atenções com a terceira edição do Castanhal Junino. O festival, que se consolida como um dos maiores do estado, reunirá concursos de quadrilhas, apresentações culturais, feira gastronômica e shows de artistas regionais e nacionais — tudo gratuito e com portões abertos ao público. Organizado pela Associação Castanhalense de Cultura (ACCULT) em parceria com a Casting Eventos, o evento espera atrair cerca de 100 mil visitantes ao longo dos seis dias de programação.

O concurso de quadrilhas é o grande destaque do Castanhal Junino. Em 2025, 48 grupos de várias regiões do Pará disputarão uma premiação total de R$ 80 mil, dividida entre os oito primeiros colocados — sendo R$ 15 mil para o primeiro lugar. A novidade desta edição é o concurso “Campeã das Campeãs”, que acontecerá no encerramento do evento, no domingo (6). A disputa reunirá os grupos vencedores das principais competições juninas do estado e contará com um júri especial, formado por avaliadores convidados de fora do Pará. O prêmio para a quadrilha vencedora dessa final será de R$ 20 mil.

Além da competição, o festival terá feira de artesanato, festival gastronômico com comidas típicas da região, e apresentações de dança, música e manifestações folclóricas. O cronograma inclui 48 quadrilhas, 6 shows regionais, com nomes que ainda serão anunciados.

Com uma programação ampla, foco em desenvolvimento regional e forte apelo cultural, o Castanhal Junino se afirma como um dos eventos mais relevantes do calendário junino paraense. “É cultura, é renda, é oportunidade, é inclusão. E tudo isso com entrada gratuita. Quem vier, com certeza, vai querer voltar”, resume Almassy.

Feira dos Municípios e apoio do poder público

Outra grande novidade da programaçõ deste ano é a “Feira dos Municípios”, espaço dedicado à valorização das riquezas culturais, turísticas e sociais da região. Castanhal, como cidade polo, mantém conexões econômicas e culturais com mais 18 municípios vizinhos — entre eles Inhangapi, Santa Izabel do Pará, São Francisco do Pará e Igarapé-Açu —, que serão convidados a participar e apresentar suas potencialidades durante o evento.

“Cada município terá uma hora de apresentação no palco, seja com danças, falas institucionais, música ou o que quiserem. Também montamos estandes para que eles possam exibir o que têm de melhor, incentivando o turismo regional”, afirma Alexandre Almassy, diretor de produção e sócio do festival.

Ele ressalta que o evento conta com apoio da Lei Rouanet, de âmbito federal, e da Lei Semear, estadual. Ambas funcionam como mecanismos de incentivo à cultura, permitindo que empresas e pessoas físicas invistam em projetos culturais com isenção parcial de impostos, como o Imposto de Renda e o ICMS.

“A gente consegue fazer via portões abertos porque é totalmente apoiado tanto pela Lei Rouanet quanto pela Lei Semear. É um projeto grandioso que traz cultura e entretenimento para toda a população”, comenta Amassy.

Evento movimenta a economia da cidade

Em 2023, o evento atraiu mais de 50 mil pessoas. Já em 2024, mesmo com apenas cinco dias de duração, reuniu 30 mil visitantes, consolidando-se como uma das festas mais aguardadas da cidade. De acordo com pesquisa realizada pela organização, 98,5% do público afirmou que voltaria ou indicaria o Castanhal Junino a amigos e familiares. “Ano passado, o evento foi eleito por voto popular o melhor junino da cidade. Em 2025, a expectativa é fazer ainda melhor”, comemora Almassy.

O impacto do festival vai além do entretenimento. Em 2024, o evento gerou 1.450 empregos diretos e centenas de oportunidades indiretas. A renda injetada na economia local movimenta desde o comércio até setores como hotelaria, alimentação e transporte.

Festividade tem compromisso com ações sociais e sustentabilidade

O Castanhal Junino também abraça ações sociais e ambientais. No ano passado, foram arrecadadas 20 toneladas de alimentos para doação. Neste ano, o evento apoiará novamente iniciativas como a Equoterapia, além de promover oficinas de confecção de fantasias e ações de educação ambiental, como a doação de mudas de plantas e coleta seletiva de resíduos.

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao espírito da COP30, que terá Castanhal como uma das cidades-sede, o evento assume um compromisso com práticas sustentáveis e inclusão social. Segundo Almassy, a festividade engloba 14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A estrutura inclui espaço VIP com acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos, banheiros químicos e área de segurança com grades de proteção.