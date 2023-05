Cartilha educativa sobre direitos humanos e antirracismo na infância é lançada em Belém nesta sexta

Será lançada nesta sexta-feira (12) a cartilha educativa “Marielle: Direitos Humanos e Antirracismo na Infância”, em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Semec), com o objetivo de fomentar o debate nas escolas sobre a violação dos direitos humanos em decorrência do racismo. A programação de lançamento será a partir das 14h30, no auditório do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire.

Na programação constam mesa de debate “Cartilha Marielle: estratégia pedagógica de educação antirracista” e apresentação da vídeoaula “Uma Aula Antirracista”, parceria da Coderer com a Rádio Margarida e Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie).

O evento contará, também, com a participação da secretária municipal de Educação, Araceli Lemos; educadoras e educadores das escolas que fazem parte do Projeto “Escolas Antirracistas”, conduzido pela Coderer; representantes de entidades dos movimentos sociais; e parlamentares dos legislativos Municipal e Estadual.

O material foi organizado pela Coordenação de Educação para as Relações Étnicos-Raciais (Coderer), vinculada à Semec, em parceria com o Instituto Paulo Fonteles (IPF) e Comissão de Organização do Projeto “Acervo de Memórias, Histórias, Direitos Humanos e Cidadania” da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A publicação vai subsidiar o trabalho pedagógico em relação à diversidade étnico-racial no contexto escolar, contribuindo para efetivar ações de enfrentamento ao racismo e potencializar práticas antirracistas já existentes na rede municipal de Educação de Belém.

Educação Antirracista

Ao ser instituída em 2021, a Coderer fez um levantamento nas 84 bibliotecas escolares da rede municipal de ensino de Belém e constatou que apenas 1% dos materiais didáticos tratava sobre educação para as relações étnico-raciais de forma positiva.

Como o material pedagógico no acervo das escolas era insuficiente para subsidiar as ações e os debates nas salas de aula sobre o tema, a Coderer - com a elaboração e publicação de material pedagógico - reforça e amplia os processos formativos da educação e garante suporte ao desenvolvimento de práticas antirracistas na rede municipal de ensino.

Programação

14h – Acolhida

14h30 - Programação Cultural

14h45 - Mesa de Abertura

15h45 - Mesa de debate “Cartilha Marielle: estratégia pedagógica de educação antirracista”

16h15 – Apresentação de uma vídeoaula “Uma Aula Antirracista” – parceria da Coderer com a Rádio Margarida e Crie

16h20 – Intervenções

17h – Encerramento e lanche.

Serviço

Lançamento da cartilha “Marielle: direitos humanos e antirracismo na infância"

Data: 12/05/2023 (sexta-feira)

Horário: das 14h30 às 17h

Local: Auditório do Centro de Formação de Educadores Paulo Freire (travessa Rui Barbosa, 1.353, bairro Nazaré)