Carros ficam engavetados em acidente na Centenário, em Belém, nesta segunda (25)

Na avenida Centenário, via que serve de escoamento do fluxo de veículos das avenidas Júlio César, Augusto Montenegro e Independência e outras vias, um acidente na manhã desta segunda-feira resultou no engavetamento de cinco carros, como é exposto em imagens feitas por quem passou pelo local. Na imagens, aparecem cinco carros enfileirados e dois mais à frente que teriam colidido na pista.

Os condutores dos carros e outras pessoas encaminham providências relativas ao acidente usando guarda-chuvas, diante do sol forte neste período do ano em Belém. Por um bom tempo, os condutores dos veículos envolvidos no acidente permaneceram no local.