Carreta tombada na BR-316 deixa trânsito lento na saída de Belém na manhã desta quarta (26)

Uma carreta tombou, na madrugada desta quarta-feira (26), na BR-316, mais precisamente na pista sentido saída de Belém e próximo da Alça Viária, em Marituba. Não há relatos de feridos. Por conta disso, somente uma faixa está liberada neste trecho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o veículo teve vazamento de óleo após ter desabado na rodovia, problema o qual foi resolvido.

Nas redes sociais, condutores reclamam de congestionamento e alertam outras pessoas que estejam pensando em sair da capital. “Um caminhão tombou, no sentido Marituba, passando a alça viária, o trânsito na br tá um caos”, disse um rapaz no Twitter.

Equipes do CBMPA estiveram no local. Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que um guincho vai fazer a retirada da carreta da BR-316. No entanto, não deu uma previsão do horário que o serviço deve ser realizado. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que uma viatura de combate a incêndio vistoriou o caminhão, que teve vazamento de óleo após tombar na BR-316. O problema foi resolvido e um guincho vai fazer a retirada do veículo”, comunicou.