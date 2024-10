Carreta do Cinema Rodoviário da PRF chega a Belém com atividades de educação no trânsito

A partir desta terça-feira (15), uma série de ações educativas sobre segurança no trânsito serão realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará por meio do projeto Carreta do Cinema Rodoviário que estará no Pará pela primeira vez. A iniciativa, que envolve a exibição de filmes, palestras e atividades interativas, será em um shopping center no bairro do Mangueirão, das 17h às 22h e segue até o dia 22 de outubro.

Além disso, o evento contará com a exposição de viaturas e equipamentos da PRF, alertando a população sobre os riscos viários e incentivando mudanças de atitude para a redução de acidentes. O objetivo da ação é conscientizar jovens e adultos sobre comportamentos responsáveis no trânsito, promovendo a "Educação para o Trânsito".

Além das exibições de vídeos, o evento contará com uma série de atividades educativas. Entre os destaques estão: óculos simulador de embriaguez em que os visitantes poderão experimentar os efeitos da embriaguez, destacando os perigos de dirigir após o consumo de álcool.

Também haverá um mini circuito de trânsito interativo. Será um espaço pedagógico onde as crianças aprenderão sobre regras de trânsito de maneira lúdica, simulando travessias e outras situações do dia a dia. A programação também conta com exposições de viaturas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), que também é parceira da programação.

Conscientização

Já no sábado (19), haverá o Cinema Azul, com sessões adaptadas e atividades sensoriais especialmente pensadas para o público autista. O objetivo é criar um ambiente acolhedor, promover a inclusão social e combater preconceitos. Essa iniciativa é realizada em parceria com a ONG Movimento Orgulho Autista Brasil (MOAB).

Cinema móvel

É uma sala de cinema móvel com capacidade para 48 pessoas por sessão. Durante as exibições, os participantes são convidados a refletir sobre a segurança viária, seja como pedestres, condutores ou passageiros. Os vídeos abordam temas como o uso do cinto de segurança, os perigos da condução sob efeito de álcool e drogas, e a importância de respeitar as leis de trânsito.

Serviço

Carreta do Cinema Rodoviário da PRF

Data: 15 a 22 de outubro de 2024

Horário: 17h às 22h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará - Av. Centenário, 1052 - Mangueirão