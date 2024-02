Carnaval 2024: grupos de amigos e famílias inteiras aproveitam o último dia de folia em Belém

O clima de festa tomou conta de várias ruas de Belém nesta terça-feira (13), penúltimo dia de folia carnavalesca, em que grupos de amigos e famílias inteiras se reuniram para se despedir do Carnaval com muita alegria e samba no pé. Na rua Osvaldo de Caldas Brito, bairro do Jurunas, os foliões decidiram fazer a festa na frente das próprias casas por motivos de segurança e, segundo eles, financeiro também.

“Carnaval é uma época do ano que a nossa família curte muito, a da minha esposa, principalmente. Então, a gente sempre aproveita esse momento. Tem anos em que estamos um pouco mais animados, outros mais retraídos, como hoje, aqui, onde reunimos somente família e alguns convidados”, contou o policial militar Rosinaldo Ferreira, de 50 anos, ao explicar que a maior parte da família está viajando.

Família do policial militar Rosinaldo Ferreira, no bairro do Jurunas. (Cristino Martins/ O Liberal)

Fantasiado de presidiário, fazendo um contraste com a profissão que exerce, o agente público comenta que a questão da segurança foi um dos motivos pelos quais a família preferiu celebrar o Carnaval em casa mesmo. “Olhando os jornais temos visto muitos acidentes, muita violência nos locais onde ocorrem as grandes festas de Carnaval. Ano passado, nós chegamos a ir para Salvador e brincamos muito. Este ano, a gente preferiu ficar em Belém, por questão de segurança e de economia também”, declarou o militar. “Aqui na Osvaldo (de Caldas Brito), todo mundo se diverte, é só na brincadeira. É uma festa para todos e onde todo mundo se respeita e procura ser feliz. É muito bacana”, festejou.

Ainda na rua Osvaldo de Caldas Brito, a família da autônoma Mel Gemaque se reuniu no bloco da diversidade “Quem Dorme Perde”. “Todos os anos nós estamos aqui celebrando mais um Carnaval, com muita saúde e entre amigos. É mais seguro [em casa] e muito legal, porque é uma comemoração familiar, um Carnaval da diversidade em que a gente só quer ser feliz”, afirmou.

No bairro do Telégrafo, mais animação. Os amigos do bloco “Tudo Velho” se concentraram na Escola de Samba A Grande Família e, de lá, saiu em cortejo pelas ruas do bairro. Acompanhados de um carro-som, eles cantavam e tocavam muitos sucessos em ritmo de samba.

“É um bloco que existe há mais de 20 anos, quando a gente ainda era criança. Pegávamos várias latas e começávamos a batucar. Meu pai, que era mestre de bateria, ensinou a gente a tocar os instrumentos e daí passamos a sair pela rua também. A gente ia com carrinho de mão, lata de manteiga, lata de leite, tudo que fizesse barulho, e hoje em dia a brincadeira se tornou isso tudo”, relembrou Moisés Neto, um dos organizadores do bloco.

“O intuito do grupo é também reunir todas as fantasias que as pessoas já usaram no Carnaval. Então, a gente sai sempre na terça-feira gorda e, por isso, o nome do bloco é Tudo Velho, para que a gente consiga juntar tudo o que já foi usado pelos nossos brincantes”, explicou Moisés.