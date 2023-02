Carnaval 2023: mais de 28 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém

Mais de 28 mil embarque e desembarques são aguardados para o período do Carnaval 2023 no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. A estimativa foi divulgada nesta quarta-feira (08), por meio da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).



Considerando o período de sexta (17), sábado (18), domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21) de fevereiro, a Sinart estimou 21.800 embarques e 6.500 desembarques no terminal. Comparado ao período do último Carnaval, de 25 de fevereiro de 2022 a 1º de 03 de 2022, houve um acréscimo de 20% em cima do número real.



Ainda segundo a Sinart, os destinos mais procurados para dentro do Estado são: Mosqueiro; Bragança; Marudá; Salinópolis; Vigia de Nazaré; Colares; e Abaetetuba. Já os destinos mais procurados para fora do Pará são: São Luis (MA); Salvador (BA); Natal (RN); Fortaleza (CE); Recife (PE); e Rio de Janeiro (RJ).