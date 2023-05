Caravana das Periferias: Belém é sede do lançamento de programa do Governo Federal nesta sexta (12)

Belém vai sediar o lançamento do programa Caravana das Periferias, do Governo Federal, nesta sexta-feira (12). O evento de abertura será às 18h, na Usina da Paz do Guamá, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho; do governador Helder Barbalho; e do prefeito Edmilson Rodrigues. Lideranças das comunidades da cidade também estarão presentes. A capital foi escolhida após visita prévia, em março. A proposta é que as áreas que atualmente são consideradas periféricas possam apresentar planos para desenvolvimento e elaboração de políticas públicas.

"Nós queremos construir um plano nacional para os bairros periféricos. Na nossa Secretaria temos como fazer a urbanização de favelas e também como fazer articulações sociais. A gente inicia o processo da caravana em Belém fazendo o lançamento oficial aqui e a Prefeitura de Belém está nos ajudando a construir esse processo todo", destacou o secretário Nacional de Territórios Periféricos, Guilherme Simões. O Ministério das Cidades, informou que Belém foi escolhida para o pontapé inicial na Caravana das Periferias por "apresentar diversas características e por representar um símbolo de diversidade no quesito territórios periféricos".

O Ministério das Cidades aponta que a região Norte do Brasil concentra a maior quantidade de domicílios em territórios subnormais no Brasil, com quase 25% dos domicílios na região, o que significa cerca de 900 mil residências distribuídas em 1,2 mil aglomerados subnormais. O estado do Pará concentra cerca de 45% do total da região Norte, sendo 28% em Belém.

Na visita prévia à capital paraense, em março, Guilherme Simões visitou áreas como a Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, e a região do canal do Mata Fome.

Para o presidente da Associação de Moradores da Vila da Barca, Gerson Bruno, o local é uma das maiores áreas de palafitas da América Latina. "Buscamos essas políticas públicas, com uma Prefeitura, como a nossa, que está na periferia e traz o Governo Federal para uma parceria, buscando atender à população", comentou, com esperanças de que a Caravana das Periferias vai resultar em benefícios em todo o país.

Após o lançamento da Caravana das Periferias, o programa vai percorrer outras áreas periféricas do Brasil. O modelo adotado será o de plenárias, nas quais os cidadãos devem debater as melhorias dessas áreas, a partir de propostas de arquiteturas, urbanismo, projetos sociais e culturais.