Cãominhada em Mosqueiro faz alegria de pets e tutores na ilha

A 1ª Cãominhada de Verão fez a alegria de pets e tutores na Ilha de Mosqueiro, na manhã deste domingo (16). A atividade realizada pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) reuniu tutores que passearam do Caramanchão, na praia do Chapéu Virado, até o hotel Farol pela orla da ilha. O evento da Agência Distrital de Mosqueiro (ADMOS) contou com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que disponibilizou vacina e cadastro castração de cães e gatos de forma gratuita e segura.

A jovem Catarina Fraga, de 22 anos, estudante de enfermagem, levou o pequeno Bruce, da raça shih tzu, para passear na Cãominhada. “A gente veio direto para cá. Vimos as rações, teve consulta, vacina, várias coisas”, destacou. Ele é o parceiro inseparável de Catarina. “É muito legal a iniciativa. Todo mundo sai e para os cachorrinhos não tinham nenhuma programação”, falou. “Para onde a gente vai ele vai junto. Para todos os lugares, para a praça, para a praia”, completou.

A auxiliar de cozinha Suzana Rodrigues, de 34 anos, estava acompanhada de Princesa, uma poodle de 11 meses. Suzana fez todo o trajeto da cãominhada na orla. “Estou aqui de férias. Sou mosqueirense, mas moro em Belém, e trouxe a minha Princesa para passear na praia, porque ela também merece. Eu gostei muito de saber sobre a cãominhada, muito interessante o nome, e vim participar”, avaliou.

A 1ª Cãominhada do Verão contou com algumas atrações especiais na programação como a cadela Charlote, uma Golden Retriever, da Guarda Municipal de Belém (GMB), que interagiu com as crianças e público em geral. O animal integra o canil da Corporação da GMB, que possui outros dez cães, sendo seis filhotes da raça Pastor Belga de Malinois, utilizados em ações de faro de entorpecentes e força operacional de rua.

O evento foi criado para dar oportunidade de acesso a serviços e produtos do mundo animal para os veranistas que estão na ilha aproveitando as férias do mês de julho. “Essa ideia da Cãominhada surgiu através de uma política de cuidado com os animais que cresceu bastante no Distrito de Mosqueiro, somente na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, a gente conseguiu através da zoonoses castrar mais de 400 animais. Esse é um recorde dos últimos tempos, nunca na história tantos animais foram castrados, também temos ações constantes de vacinação e uma política constante de cuidado dos nossos cãezinhos”, destacou a agente distrital Vanessa Egla.

A Agência Distrital de Mosqueiro analisará a realização de uma nova Cãominhada ainda nestas férias de julho. Entretanto, o planejamento da ADMOS é que um novo evento ocorra em dezembro deste ano.

Os visitantes puderam ter acesso a doses de reforço da vacina antirrábica. Segundo o médico veterinário da Sesma, Júlio Carneiro, a vacinação está sendo estendida para quem não teve tempo de imunizar seu cão ou gato. “Essa vacinação é importantíssima e precisa estar atualizada, sendo necessário fazer o reforço. Além disso, estamos abrindo o acesso ao cadastro para castração para Mosqueiro, uma medida fundamental para controle populacional e esterilização para evitar reprodução indesejada”, enfatizou o veterinário, acrescentando que "as ações da CCZ são de saúde pública e precisam ser esclarecidas para melhorar a relação entre homens e animais”.